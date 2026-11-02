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Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici

Martha Stewart a ajuns, din nou, în centrul unui val de critici. Care este motivul și cum a răspuns vedeta?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 11:38 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 11:40
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici | Profimedia Images
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Martha Stewart a ajuns în centrul unui val de critici după ce a ales o ținută neobișnuită pentru Halloween.

Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween

Femeia de afaceri multimilionară s-a costumat în persoană fără adăpost, iar fotografia publicată cu această ocazie a stârnit numeroase reacții negative în mediul online. În urma controversei, vedeta a decis să șteargă imaginea și a transmis un mesaj în care și-a explicat intenția.

Potrivit declarației oferite publicației Page Six, Martha Stewart susține că nu a urmărit să jignească pe nimeni prin alegerea costumului. Dimpotrivă, spune că a vrut să atragă atenția asupra unei probleme sociale grave: lipsa unei locuințe și situația persoanelor fără adăpost.

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„Sunt profund mâhnită că ținuta mea de Halloween de ieri, care a fost gândită pentru a aduce mai multă atenție asupra problemei foarte grave a persoanelor fără adăpost, a ofensat oameni. Nu aceasta a fost niciodată intenția mea”, a transmis aceasta, duminică, pentru publicația americană.

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Costumul care a provocat reacții puternice

Deși Martha Stewart a susținut că gestul său a avut un scop de conștientizare, alegerea costumului nu a fost primită cu aceeași deschidere de toată lumea. Subiectul persoanelor fără adăpost este unul sensibil, iar reprezentarea unei astfel de situații sub forma unui costum de Halloween poate fi percepută ca lipsită de respect sau ca o banalizare a dificultăților prin care trec oamenii aflați în această situație.

Controversa a devenit cu atât mai intensă cu cât Martha Stewart este o femeie extrem de bogată și o personalitate cunoscută pentru stilul său de viață luxos. Contrastul dintre imaginea publică a vedetei și personajul ales pentru Halloween a alimentat discuțiile din mediul online.

Martha Stewart și-a explicat intenția

După apariția criticilor, vedeta a reacționat și a precizat că nu a dorit să rănească sentimentele nimănui. Ștergerea fotografiei și declarația oferită presei au venit la scurt timp după izbucnirea controversei.

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Incidentul readuce în discuție o întrebare delicată: unde se termină libertatea de a alege un costum amuzant și unde începe responsabilitatea față de persoanele ale căror experiențe de viață sunt transformate în subiecte de divertisment? În cazul Marthei Stewart, intenția declarată a fost una de sensibilizare, însă reacțiile arată că mesajul nu a fost recepționat de toată lumea în același fel.

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