Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026. Leul începe să aibă mai multă inițiativă, Scorpionului îi este greu să ia o decizie

Descoperă care sunt previziunile astrale și ce anunță astrologii în horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026.

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026 | Shutterstock/AI

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 2-8 noiembrie 2026. Astrele au pregătit vești bune și situații neașteptate pentru această perioadă.

Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Urmează o săptămână importantă pentru toate zodiile, cu schimbări interesante și descoperiri, dar și cu sfaturi utile pentru nativi. Descoperă ce vești aduce horoscopul săptămâna pentru 2-8 noiembrie 2026

Berbec | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

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Berbecul trebuie să analizeze atent o problemă ce implică bani comuni, angajamente sau promisiuni, arată horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026. Nu orice conversație despre o relație trebuie să rezolve o problemă. Uneori, încrederea crește atunci când petreceți timp împreună fără a avea prea multe așteptări.

Taurul | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Taurul se află sub influența Soarelui și a lui Mercur Retrograd și acest lucru se va vedea mai ales la capitolul relații. E necesar să faci o împărțire mai echitabilă a sarcinilor între tine și cei din familie.

Gemenii | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Gemenii sunt și ei influențați de Mercur retrograd și acest lucru face nativii să fie mult mai atenți și concentrați la tot ceea ce ține de muncă, organizare și sarcini, horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026.

Racul | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Racul simte că anumite lucruri care îl preocupau recent au ajuns din nou în prim-plan, arată horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026. Unele decizii trebuie luate în plan financiar.

Leul | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Leul începe să aibă mai multă inițiativă și dorință de a face lucrurile să se întâmple. O conversație în familie sau o problemă legată de locuință merită atenție înainte de a-ți planifica următoarea mutare majoră

Fecioara | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Fecioara este încurajată să fie atentă la toate aspectele în care trebuie să ia o decizie și să revizuiască detalii înainte. Pune o întrebare directă, în loc să te gândești în mod repetat la tot felul de presupuneri.

Balanța | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Balanța este încurajată să petreacă mai mult timp alături de familie și prieteni. În weekend, fii mai specific în relații cu privire la ceea ce poți promite.

Scorpionul | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Scorpionul va observa că îi este greu să ia o decizie într-un anumit aspect important din viața sa. Spre sfârșitul săptămânii, aliniază-ți mai bine obiectivele și volumul de muncă zilnic. Un plan bun ar trebui să-ți ofere direcție, nu să te epuizeze.

Săgetătorul | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Săgetătorul se află într-un moment bun pentru a-și analiza mai bine anumite dorințe și gânduri, arată horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026. Unele idei mai vechi pot deveni din nou atractive.

Capricornul | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Capricornul analizează mai atent obiectivele pe care le are, arată horoscopul săptămânal pentru 2-8 noiembrie 2026. Profită de diferitele oportunități ce ți se oferă.

Vărsător | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Vărsătorul trebuie să își analizeze mai atent prioritățile și să își dea seama ce contează pentru ei. Nu ezita să accepți sfaturile cuiva cu mai multă experiență decât tine, arată cei de la astrosofa.com.

Peștii | Horoscop săptămânal 2-8 noiembrie 2026

Peștii trec printr-o perioadă agitată, așa că nu ar strica să accepte ajutorul cuiva din jur, să prioritizeze sarcinile și își ofere și momente mai liniștite.