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Alina Pușcău, mărturisiri după ultima ședință de chimioterapie. Cum a ales să sărbătorească viața: „A fost incredibil de greu”

Alina Pușcău, mesaj emoționant după ultima etapă de chimioterapie. Vedeta a dezvăluit cât de dificilă a fost perioada și cum a sărbătorit viața.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 12:25 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 12:27
Alina Pușcău, mărturisiri după ultima ședință de chimioterapie. Cum a ales să sărbătorească viața | instagram
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Alina Pușcău a transmis un mesaj emoționant după o perioadă dificilă. Vedeta a mărturisit că ultima etapă de chimioterapie a fost extrem de grea pentru ea, însă a găsit puterea să se bucure de viață alături de prietenele sale. Imaginile publicate și cuvintele pline de recunoștință au atras atenția asupra momentului prin care trece.

Alina Pușcău, mărturisiri după ultima ședință de chimioterapie. Cum a ales să sărbătorească viața

Ultima perioadă a fost una dificilă pentru Alina Pușcău, iar acum vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi un mesaj emoționant. După ultima ședință de chimioterapie, aceasta a ales să lase deoparte, pentru o seară, grijile și momentele grele. A vrut să se bucure de viață, să râdă și să petreacă timp alături de câteva dintre prietenele sale apropiate.

Alina Pușcău a povestit că ultima rundă de chimioterapie a fost extrem de dificilă pentru ea. Cu toate acestea, a simțit că are nevoie de o seară în care să se bucure de lucrurile simple și de oamenii dragi. Revederea unor prietene pe care nu le mai întâlnise de ani de zile a fost un moment special pentru Alina Pușcău.

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„Ultimul meu ciclu de C a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară, am decis să sărbătoresc VIAȚA alături de prietenele mele. ❤️

Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire. Reîntâlnirea cu prietenele minunate pe care nu le mai văzusem de ani de zile mi-a reamintit cât de prețioasă este cu adevărat viața”, a transmis Alina Pușcău.

Vedeta a vorbit și despre recunoștința pe care o simte pentru oamenii care îi sunt aproape.

Cum a sărbătorit Alina Pușcău Halloween-ul. S-a costumat în Cindy Crawford

Pe lângă mesajul emoționant, Alina Pușcău a dezvăluit și cum a ales să petreacă de Halloween. Vedeta a intrat în spiritul sărbătorii și s-a costumat în Cindy Crawford, celebrul supermodel american.

Alegerea costumului a fost și un motiv de bucurie, iar Alina Pușcău a mărturisit că a fost extrem de încântată de această experiență.

„Inima mi-e plină de recunoștință. Chiar și în cele mai grele momente, există atâta frumusețe, iubire și bucurie de sărbătorit.

Viața este un dar, iar fiecare moment merită sărbătorit. ❤️🙏✨ Halloween fericit! M-am bucurat să fiu, măcar pentru o noapte, Cindy Crawford❤️”, a mai scris Alina Pușcău.

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