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Ispita Rebecca de la Insula Iubirii spune adevărul despre prietenia cu Claudia și Mocăniță. Care este, de fapt, legătura lor

Ispita Rebecca a ținut să lămurească legătura sa cu Claudia și Mocăniță de la Insula Iubirii. Concurenta a menționat de mai multe ori că sunt prietene.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 13:29 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 13:29
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Apariția Rebeccăi Toma în sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii” a venit cu o surpriză: ispita îl cunoștea deja pe Mocăniță, iar legătura dintre ei a atras atenția telespectatorilor. Mai mult, Rebecca o cunoștea și pe Claudia, iubita acestuia, însă natura relației dintre cele două a fost subiect de discuție. Ispita a decis să lămurească lucrurile și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile între ea și cei doi.

Rebecca Toma a povestit că îl știa pe Mocăniță încă din perioada în care locuia în Craiova. Cei doi se cunoșteau, însă între ei nu a existat niciodată o relație sau ceva mai mult decât o simplă cunoștință. Întâlnirea lor în cadrul emisiunii a fost o surpriză atât pentru ea, cât și pentru el.

Rebecca Toma a explicat ce relație are cu Claudia, iubita lui Mocăniță

În ceea ce o privește pe Claudia, Rebecca a ținut să facă o precizare importantă. Deși s-a vorbit despre o posibilă prietenie între cele două, ispita spune că lucrurile nu au stat chiar așa. Ele au o prietenă comună, s-au întâlnit de aproximativ două ori în realitate și se cunosc, însă nu au avut o relație apropiată.

Rebecca a explicat că nu s-a considerat niciodată prietena Claudiei și că i s-a părut important să clarifice această diferență. În opinia ei, formularea folosită de iubita lui Mocăniță ar fi exagerat puțin natura legăturii dintre ele.

Ispita a vorbit și despre momentele tensionate din emisiune, precizând că nu a urmărit să provoace un conflict. Ea a spus că nu a urmărit inițial declarațiile făcute de Claudia în testimoniale, iar atunci când a aflat că aceasta vorbise negativ despre ea, a ales să răspundă diplomat, fără să transforme situația într-o dispută.

Cine este Rebecca Toma și cum a ajuns la Insula Iubirii

Dincolo de povestea care a legat-o de cei doi concurenți, Rebecca Toma a vorbit și despre parcursul său. A absolvit Facultatea de Jurnalism din Craiova și spune că a fost atrasă dintotdeauna de acest domeniu, pe care îl consideră un loc de muncă frumos și interesant.

S-a născut în Italia și a copilărit acolo până la vârsta de 14 ani, când s-a întors în Craiova împreună cu părinții. Ulterior, a participat la o altă emisiune, iar experiența de la „Insula Iubirii” a reprezentat pentru ea și ocazia de a descoperi cum se desfășoară munca din spatele unui astfel de format.

Printre lucrurile care îi plac la acest domeniu se numără cercetarea informațiilor și întâlnirea cu oameni diferiți.

Rebecca a vorbit și despre felul în care privește relațiile, spunând că își dorește o conexiune autentică, bazată pe sentimente reale.

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În plus, consideră important ca un partener să fie înțelegător și să știe să respecte limitele unei relații. Ea a criticat comportamentele devenite tot mai frecvente în mediul online, precum mesajele și invitațiile adresate altor persoane în timp ce cineva se află deja într-o relație.

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