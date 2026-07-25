Ella Vișan a vorbit deschis la „Insula Iubirii – Reuniuni” despre perioada dificilă prin care a trecut familia sa după difuzarea imaginilor controversate cu Teo. Fosta concurentă a făcut mărturisiri emoționante.

Ce s-a întâmplat în familia Ellei Vișan după scena cu Teo din baie. Dezvăluirea care schimbă tot | Antena 1

Ella Vișan a revenit în atenția publicului după apariția în primul episod din „Insula Iubirii – Reuniuni”, acolo unde a acceptat invitația de a se reîntâlni cu Teo, bărbatul alături de care și-a trăit povestea de dragoste în timpul sezonului 8. Revederea celor doi a fost încărcată de emoții, iar fosta concurentă a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat după difuzarea imaginilor controversate din emisiune.

Ce s-a întâmplat în familia Ellei Vișan după scena cu Teo din baie

Ella Vișan a fost una dintre cele mai comentate concurente ale sezonului trecut. Deși intrase în competiție alături de Andrei Lemnaru, cu care avea planificată nunta, aceasta s-a apropiat de ispita Teo și, în cele din urmă, a ales să plece din Thailanda alături de el. Momentele de apropiere dintre cei doi, inclusiv celebrele imagini din baie, au stârnit numeroase reacții în mediul online și au fost intens dezbătute de telespectatori.

În cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, Ella și Teo au retrăit cele mai importante momente din experiența lor. Cei doi au urmărit împreună imaginile difuzate în sezonul trecut, inclusiv scenele care au făcut înconjurul internetului și au generat un val de comentarii.

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Deși mulți s-ar fi așteptat ca ea să fie afectată de reacțiile publicului, Ella a mărturisit că nu comentariile răutăcioase au fost cele care au durut-o cel mai mult. Cea mai mare suferință a venit din faptul că familia și persoanele apropiate au fost profund afectate de valul de hate apărut în mediul online.

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„Sunt om care nu pleacă urechea la vorbele spuse așa, doar pe baza unor imagini sau a unor contexte care s-au văzut și s-au televizat. Cel mai greu mi-a fost hate-ul acesta pe care familia mea și apropiații mei n-au știut să-l gestioneze. Și vedeam că pe ei îi afectează și automat, știind că nu pot să opresc, că era ceva imposibil să opresc sau să le iau accesul la online. Mi-a fost greu acest lucru”, a declarat Ella Vișan.

Dezvăluirea care schimbă tot

Fosta concurentă a explicat că, deși și-a asumat deciziile luate în cadrul emisiunii și a încercat să privească înainte, părinții și apropiații săi au resimțit mult mai puternic presiunea venită din partea celor care au judecat-o în spațiul public. Comentariile și mesajele negative au avut un impact considerabil asupra familiei sale, care nu era obișnuită cu expunerea mediatică.

În ciuda tuturor încercărilor, Ella spune că experiența a făcut-o mai puternică și a învățat să nu se lase influențată de opiniile venite din partea persoanelor care nu îi cunosc povestea. Reîntâlnirea cu Teo din cadrul „Insula Iubirii – Reuniuni” a reprezentat un nou prilej de a privi în urmă cu sinceritate și de a vorbi despre consecințele pe care participarea la unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România le poate avea nu doar asupra concurenților, ci și asupra familiilor lor.