Jaguarul și Mira au avut o discuție sinceră la Insula Iubirii, în care ispita a decis să clarifice ce se va întâmpla între ei după încheierea experienței din Thailanda.

Jaguarul, mărturisire neașteptată pentru Mira la Insula Iubirii. Ce i-a spus după momentele de apropiere: „Nu vreau să-ți fac rău” | antena 1

Deși cei doi au petrecut momente de apropiere și au construit o legătură pe parcursul emisiunii, Jaguarul i-a transmis concurentei că nu își dorește să continue povestea lor în afara show-ului. Mărturisirea a afectat-o pe Mira, însă el a insistat că preferă să fie sincer decât să îi dea speranțe.

Înainte de a-i spune ce a hotărât, Jaguarul a ținut să-i vorbească despre calitățile ei și despre faptul că merită să fie fericită. Acesta i-a spus că este o femeie specială și că nu vrea să o rănească sau să o mintă în privința sentimentelor sale.

„Nu vreau să-ți fac ție rău, din cauză că ai suferit. Îți trebuie multe lucruri, ești o fată, crede-mă, nu de nota 10, de 11”, i-a transmis ispita.

Jaguarul nu vrea să continue povestea cu Mira după emisiune

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Momentul cel mai dificil al conversației a venit atunci când Jaguarul a explicat că nu există loc pentru Mira în viața lui după Insula Iubirii. Acesta a recunoscut că nu simte la fel ca ea și că nu ar fi corect să continue apropierea doar pentru a amâna o discuție dureroasă.

„Prefer să-ți zic, nu este spațiu în viața mea, după Insulă. Nu simțeam cu ea ce simte ea. Prefer să nu-mi bat joc”, a explicat Jaguarul.

Ispita a mai spus că ar fi putut continua să petreacă timp cu Mira și să lase lucrurile să meargă mai departe, însă ar fi considerat nedrept să îi ascundă adevăratele intenții până la finalul experienței. El a precizat că își dorește ca cei doi să se simtă bine în continuare, dar fără ca Mira să creadă că între ei se va construi o relație.

Ce i-a transmis Jaguarul înainte de despărțire

Mira a recunoscut că discuția a durut-o și că a fost afectată de ceea ce a auzit. La rândul său, Jaguarul a spus că regretă suferința provocată și că speră ca experiența de la Insulă să reprezinte un nou început pentru concurentă.

„Sper că atunci când ieși de aici, viața ta nouă să înceapă când ieși de aici. Meriți să zâmbești și nu să suferi”, i-a spus acesta.

Jaguarul a încheiat conversația cu un mesaj prin care a încurajat-o pe Mira să facă schimbări în viața ei: „Vreau să te aud peste un an să-mi zici ce am făcut și să zic «Wow!». Nu vreau să te aud peste un an că ești în aceeași situație”.

Deși apropierea dintre ei a însemnat ceva pentru Mira, Jaguarul a ales să pună limite și să îi spună clar că nu vede un viitor împreună după emisiune.