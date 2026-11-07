Marco le-a mărturisit ispitelor că a făcut dragoste cu Gabriella la Insula Iubirii. Frankie și Andreea au fost surprinse, iar reacția lui Frankie a atras atenția.

Marco le-a mărturisit ispitelor ce s-a întâmplat între el și Gabriella. Cum au reacționat fetele când au aflat adevărul | antena 1

Marco a făcut o mărturisire care i-a luat prin surprindere pe cei din jurul său la Insula Iubirii. Concurentul le-a dezvăluit ispitelor că a trecut la următorul nivel în relația cu Gabriella și că cei doi au făcut dragoste. Frankie și Andreea nu se așteptau la o asemenea veste, iar reacțiile lor au arătat că informația nu a fost deloc una ușor de primit.

În momentul în care a fost întrebat despre ceea ce s-a întâmplat între el și Gabriella, Marco nu a mai evitat subiectul și a spus direct: „Eu cu Gabriella am făcut dragoste”. Mărturisirea i-a surprins pe cei prezenți, mai ales că unii dintre ei nu credeau că apropierea dintre cei doi a ajuns atât de departe.

Frankie și Andreea au fost printre cei care au avut o reacție de uimire. Cele două nu se așteptau ca Marco și Gabriella să fi ajuns să aibă o relație intimă, iar vestea a schimbat atmosfera discuției.

Marco nu a considerat că are motive să sărbătorească

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Deși a recunoscut ce s-a întâmplat între el și Gabriella, Marco nu a prezentat momentul ca pe o victorie sau ca pe ceva de care să fie mândru. Atunci când discuția a ajuns în zona unei posibile sărbătoriri a faptului că a trecut testul, concurentul a intervenit ferm: „Nu e nimic de sărbătorit”.

Declarația sa vine în contextul în care Marco este conștient de consecințele pe care apropierea de Gabriella le poate avea asupra relației cu Bianca. De altfel, acesta a vorbit anterior despre vinovăția pe care o simte și despre teama că partenera sa va suferi atunci când va afla adevărul.

Gabriella a povestit și ea celorlalți ce s-a întâmplat între ei. Aceasta a dezvăluit că Marco a descoperit o cameră video, a scos cardul de memorie și l-a rupt. Totodată, ispita a spus că Marco i-ar fi mărturisit că a făcut dragoste cu ea pentru că o iubește.

Frankie i-a atras atenția lui Marco asupra situației sale

Frankie a avut și el o reacție în urma dezvăluirii și a încercat să-l facă pe Marco să conștientizeze situația în care se află. Acesta a subliniat că bărbatul este căsătorit, un detaliu care nu poate fi ignorat în contextul apropierii de Gabriella.

Mărturisirea lui Marco a adus astfel în discuție nu doar ceea ce s-a întâmplat între el și ispită, ci și urmările pe care această experiență le poate avea în afara emisiunii.