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Peștele „demon” descoperit în „noua Arie 51”. Cum a uimit chiar și experții

Experții au descoperit un pește „demon” într-o zonă numită „noua Arie 51”, unde se află o bază militară secretă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 15:58 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 16:03
Peștele-demon a evoluat într-un mod surprinzător | Shutterstock
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Cercetătorii din Huntsville au numit noua specie Demogorgonichthys arcanus, sau „peștele-demon de peșteră”.

Experții au dezvăluit că această creatură nu are ochi, nu are pigmentație și ajunge la o lungime de doar aproximativ 5 centimetri, scrie Daily Mail.

Peștele trăiește într-o singură sursă de apă de mici dimensiuni, aflată într-o peșteră subterană de sub baza militară Redstone Arsenal, administrată de armata SUA.

Deși noua formă de viață nu provine de pe o altă planetă, această specie minusculă, cu aspect extraterestru, a fost descoperită de o echipă de la Universitatea din Alabama care explora spațiul de sub o instalație militară asociată cu OZN-uri și cu cercetări clasificate privind rachete, proiectile și tehnologii spațiale.

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Peștele „demon” descoperit în „noua Arie 51”

Testele ADN au arătat că peștele e înrudit cu alte specii de pești de peșteră din America de Nord. Însă pare să se fi desprins de celelalte specii similare în urmă cu aproximativ 11.6 milioane de ani.

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De-a lungul milioanelor de ani de evoluție, s-a adaptat complet vieții subterane. Astfel, și-a pierdut ochii și a dezvoltat organe senzoriale speciale pe întregul corp.

Echipa a afirmat că peștele e atât de diferit din punct de vedere genetic de ceilalți pești de peșteră cunoscuți, încât cercetătorii l-au încadrat într-un nou subgrup biologic.

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De exemplu, echipa a descoperit o genă utilizată în mod normal pentru vedere care era grav deteriorată la peștele-demon. Experții se așteptau să găsească acest lucru, deoarece animalele trăiesc în întuneric total și nu mai au nevoie de vedere.

Cu toate acestea, cercetătorii au fost complet surprinși să descopere că această nouă creatură evoluase în paralel, în aceleași bazine, cu Southern Cavefish, cunoscut sub denumirea științifică Typhlichthys subterraneus. Peștele-demon a urmat o cale evolutivă complet diferită, în ciuda faptului că trăiesc în același loc.

Evoluția peștelui-demon e extrem de rară

Experții au dezvăluit că, deși existența unor căi evolutive independente în rândul diferitelor specii de pești de peșteră a mai fost observată, descoperirea unei creaturi unice care s-a adaptat în propriul mod exact în același bazin, alături de alți pești de peșteră, e extrem de rară.

„Acesta e unul dintre ultimele locuri unde am fi crezut că găsim așa ceva,” a declarat Matthew Niemiller, expert din echipa de cercetare.

„Descoperirea unui gen complet necunoscut și nou de pești de apă dulce în estul Americii de Nord în zilele noastre e ca și cum ai găsi o nouă specie de felină de talie mare,” a continuat expertul. „Grupul e atât de bine cunoscut, încât credeam că marile surprize au rămas în urmă. Faptul că unul dintre ei a apărut într-o peșteră pe care o monitorizăm de 3 decenii e un adevărat memento că trebuie să rămânem curioși. A fost cu adevărat surprinzător.”

Doar câteva exemplare ale peștelui-demon au fost observate de echipă în perioada 2019–2025. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Scientific Reports.

Peștele a fost găsit doar în acest sistem de mici dimensiuni și se crede că are un habitat extrem de restrâns sub Redstone Arsenal.

Deoarece peștele, care măsoară mai puțin de 5 centimetri, trăiește într-o zonă foarte mică a peșterii și depinde de apa subterană pentru a supraviețui, echipa lui Niemiller consideră că specia e extrem de vulnerabilă la poluare, modificări ale debitului apei, secetă și inundații. Ceea ce înseamnă că e posibil pe cale de dispariție.

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Faptul că peștera se află sub Redstone Arsenal e considerat un factor care a oferit peștelui o anumită protecție împotriva dispariției, deoarece restricțiile impuse de bază au împiedicat publicul să construiască pe amplasament și să distrugă peștera.

Deși peștera bazei e protejată de accesul publicului, experții au descoperit că mediul în care trăiau peștii era totuși contaminat. Aparent cu reziduuri provenite din arme chimice.

„Metale în concentrații foarte mici, inclusiv cadmiu, crom și plumb, au fost detectate în concentrații ridicate în probele de apă din Bobcat Cave în ultimele 2 decenii,” au scris cercetătorii în studiul lor.

Echipa lui Niemiller consideră că cea mai probabilă sursă a poluării e faptul că Bobcat Cave se află sub o zonă industrială veche a Redstone Arsenal, unde armata obișnuia să depoziteze și să elimine atât explozibili obișnuiți, cât și explozibili chimici.

Unele dintre aceste materiale par să se fi infiltrat treptat în apa subterană care curge spre peșteră.

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