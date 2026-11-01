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Mira, pictorial incendiar într-o librărie. Cum a apărut concurenta de la Insula Iubirii printre rafturi: „Iubesc cărțile”

Înainte de Insula Iubirii, Mira a realizat un pictorial îndrăzneț într-o librărie din București. Cum a pozat iubita lui Ian printre rafturile cu cărți și ce mesaj a transmis?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 13:24 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 13:29
Mira, pictorial incendiar într-o librărie. Cum a apărut concurenta de la Insula Iubirii printre rafturi: „Iubesc cărțile” | Antena 1
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În ediția de aseară, 31 octombrie 2026, Mira a trăit momente de neuitat alături de ispita George Jaguarul. Concurenta de la Insula Iubirii s-a supus testului de pe insulă și pare că s-a apropiat tot mai mult de ispita George. Cei doi au avut parte de momente de tandrețe pe canapea, iar ulterior s-au distrat alături de ceilalți concurenți la o petrecere.

Mira a atras atenția încă de la începutul experienței sale pe insulă și l-a cucerit pe George Jaguarul cu ținutele sale îndrăznețe. Una dintre aparițiile care nu au trecut neobservate a fost cea în roșu, însă aceasta nu este singura ținută de această culoare din garderoba concurentei.

Mira, pictorial incendiar într-o librărie cunoscută din București

Înainte de a participa la Insula Iubirii, iubita lui Ian a realizat un pictorial incendiar într-o librărie cunoscută din București.

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Mira s-a fotografiat într-o salopetă roșie din dantelă, chiar în zona balconului librăriei. Printre rafturile pline de cărți, concurenta a pozat cu multă încredere și a demonstrat că știe să atragă toate privirile. Imaginile au fost însoțite și de un mesaj prin care le-a dezvăluit urmăritorilor o parte din preferințele sale.

„Iubesc locurile cu cărți”, a scris Mira în mediul online.

Apariția sa a atras atenția nu doar prin ținuta îndrăzneață, ci și prin contrastul dintre atmosfera unei librării și pictorialul provocator realizat acolo. Fotografiile au scos în evidență latura feminină și încrezătoare a concurentei, care pare să se simtă în largul ei în fața obiectivului.

Mira și Jaguarul, apropieri evidente la Insula Iubirii

Între timp, pe insulă, Mira și George Jaguarul par să devină tot mai apropiați. Concurenta și ispita nu se mai feresc de camerele de filmat și își oferă gesturi de tandrețe și priviri complice. Jaguarul consideră că Mira merită să fie apreciată, iar interacțiunile dintre cei doi par să devină tot mai intense.

Nici iubitul concurentei nu a rămas departe de aceste momente. Ian a avut parte, pe insula băieților, de o discuție cu Radu Vâlcan. Prezentatorul i-a arătat în premieră imagini cu Mira și George Jaguarul, iar concurentul nu și-a putut ascunde dezamăgirea în momentul în care a văzut apropierea dintre cei doi.

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Cum va reacționa Ian după imaginile primite și ce se va întâmpla în continuare între Mira și George Jaguarul? Telespectatorii pot urmări noile momente ale experienței vineri și sâmbătă, la Insula Iubirii, în exclusivitate la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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