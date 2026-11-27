O poveste care a început cu un refuz pare să se transforme într-o apropiere tot mai evidentă la Insula Iubirii.

Mocăniță recunoaște că a dormit în același pat cu ispita Andrușca! Ce a dezvăluit despre apropierea lor la Insula Iubirii | antena 1

Andrușca și Mocăniță au petrecut momente tandre împreună, iar imaginile surprinse în Thailanda au arătat că între cei doi există o chimie pe care nu mai încearcă să o ascundă. Cei doi au ajuns inclusiv să doarmă în același pat.

Mocăniță recunoaște că a dormit în același pat cu ispita Andrușca!

„Îmi place tot la el”. Andrușca nu și-a ascuns sentimentele atunci când a vorbit despre Mocăniță, mărturisind că îl apreciază din toate punctele de vedere și că este un băiat care o atrage foarte mult.

„E un băiat superb, îmi place tot la el”, a spus aceasta, iar reacția celor din jur nu a întârziat să apară. Andrușca a fost remarcată pentru felul în care îl privește și pentru apropierea evidentă dintre ei, fiind greu de trecut cu vederea faptul că sentimentele par să fie tot mai puternice.

Articolul continuă după reclamă

Mocăniță, la rândul său, a vorbit despre naturalețea interacțiunilor dintre ei. Acesta a explicat că apropierea nu a fost rezultatul unor întrebări sau al unei strategii, ci a venit spontan, fără ca vreunul să forțeze lucrurile.

Îmbrățișări, gesturi tandre și complimente

Cei doi au fost surprinși îmbrățișându-se pe canapea, într-o atmosferă relaxată, în care păreau să se simtă foarte bine unul în compania celuilalt. Mocăniță a recunoscut că Andrușca îl face să fie natural, detașat și liber, fără să se mai gândească atât de mult la ce ar putea spune sau crede ceilalți.

Nici complimentele nu au lipsit. „Ce frumoasă erai azi”, i-a spus Mocăniță, iar Andrușca i-a răspuns cu aceeași căldură: „Și tu ai fost în fiecare zi”.

Întreaga interacțiune a fost marcată de gesturi tandre, zâmbete și o apropiere care pare să vină firesc.

Au ajuns să doarmă împreună

Momentul care a atras atenția a fost cel în care Andrușca și Mocăniță au ajuns în pat, petrecând noaptea împreună. Apropierea lor pare să fi depășit stadiul unei simple simpatii, chiar dacă cei doi nu au stabilit oficial că formează un cuplu.

Andrușca a recunoscut că între ei există compatibilitate și că lucrurile ar putea evolua într-o direcție romantică.

„Nu suntem real un cuplu, dar putem fi”, a spus ea, lăsând deschisă posibilitatea unei relații.

Povestea lor, începută cu un refuz, pare să fi luat o turnură complet neașteptată. Se va vedea dacă apropierea din Thailanda va continua și după terminarea experienței de la Insula Iubirii.