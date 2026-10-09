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Moment tensionat la Insula Iubirii. Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a reacționat

Armina, Bianca Iotu și Claudia au fost împreună la bonfire în ediția de Insula Iubirii de pe 9 octombrie, unde au văzut imagini cu partenerii lor. Radu Vâlcan a amintit de semnificația cristalelor pe care fetele le poartă la gât. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 23:52 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 23:52
Radu i-a cerut unei concurente să arunce cristalul conexiunii în foc | Antena 1
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Bianca Iotu a spus că simte că relația ei cu Remi a ajuns la final, în acest context, Radu Vâlcan a întrebat-o dacă simte să arunce în foc medalionul care îl poartă la gât.

„Mi-am dat seama că merit mai mult. El a zis că-i țin locul ocupat, că a făcut eforturi în relația noastră, că ce vreau eu în 5 ani el vrea în 10 și că nu vrea o relație serioasă. Simt că o să ne despărțim!. Nu mai e cale de întoarcere, ne dorim lucruri diferite și eu m-am mințit pe mine crezând că ne dorim același lucru!”, a spus Bianca Iotu.

„Simt că o să ne despărțim!” Radu a întrebat una dintre concurente dacă vrea să-și arunce cristalul conexiunii în foc. Cum a răspuns: „E o dovadă a onestității”.

Radu Vâlcan a vorbit despre semnificația cristalelor, iar Bianca a explicat de ce nu vrea să recurgă la gestul simbolic e a-l arunca în foc.

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„La prima ceremonie a focului v-am dăruit aceste cristale. Fiecare dintre voi are un cristal personalizat, un semn al conexiunii dintre voi și partererii voștri. CÂnd simțiți că această conexiune s-a rupt, aveți dreptul să aruncați acest cristal în foc, la ceremonia focului. Bianca, crezi că mai există conexiune între tine și Remi? Acest gest de a arunca cristalul este un semn al onestității. Asta nu înseamnă că experiența pe Insula Iubirii se termină”, a spus Radu Vâlcan.

Bianca nu vrea să arunce cristalul înainte de o discuție cu cel care încă îi este iubit.

colaj cu Radu Vâlcan la Insula Iubirii
Insula Iubirii, Radu Vâlcan

„Nu am cum să arunc colierul până nu am o discuție cu el. Cred 80% că ne vom despărți. Sentimentele nu dispar peste noapte!”, a spus Bianca Iotu.

Armina a izbucnit în plâns la Insula Iubirii. Ce i-a propus Radu după ce soția lui Marcel a cedat: „Pot să plec și singu...

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