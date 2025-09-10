Antena Căutare
Motivul pentru care Bianca Dan și Maria Avram nu au rămas prietene după Insula Iubirii sezonul 9. Ce s-a întâmplat

Cât timp au fost împreună în Thailanda la Insula Iubirii sezonul 9, Bianca Dan și Maria Avram păreau să fie cele mai bune prietene.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 09:39 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 10:40
Bianca Dan a dezvăluit într-un video pe TikTok care e acum relația ei cu Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9.

Încă de când au ajuns în vila fetelor în Thailanda, Maria și Bianca au legat o prietenie strânsă, și-au format propriul limbaj secret și scriau împreună bilețele pentru ispitele masculine.

Bianca Dan a vorbit despre prietenia cu Maria Avram

Pentru a nu fi auzite pe camere, cele două vorbeau în șoaptă în baie, pe plajă, în apă sau în cameră pentru a nu dezvălui care erau persoanele la care se refereau.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi

Mai târziu, ele au spus că au folosit această tehnică doar pentru că erau la început și încă nu se cunoșteau cu ispitele masculine și nu voiau să facă presupuneri greșite.

Cu toate acestea, seria lor de discuții codate, șoptite sau scrisul în nisip au continuat, dezvăluindu-și una alteia care sunt ispitele masculine pe placul lor.

La unul dintre testimoniale, Bianca Dan a dezvăluit că vede conexiunea dintre Maria și Cătălin și că cei doi par că sunt suflete pereche din alte vieți. Cu siguranță când a văzut că Bianca deconspiră apropierea ei de Cătălin, Mariei nu i-a convenit și a decis să fie mai distantă.

De asemenea, atunci când a fost întrebată la bonfire-ul final despre faptul că vorbea codat și scria bilețele, Maria a spus că a fost ideea Biancăi, dând astfel vina pe ea pentru ceea ce au decis să facă amândouă.

Citește și: Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu

După încheierea emisiunii, Maria și Bianca nu au mai păstrat legătura, probabil și pentru că Maria s-a întors în Anglia, acolo unde locuiește alături de Marius.

Într-un video pe TikTok Bianca a dezvăluit mai multe detalii.

„Ce să vă zic? Dacă așa a vrut ea să spună...Nu mai vreau să vorbesc de nimeni. Acolo că mi-am dat cu părerea...De exemplu, la început eram judecată de ce vorbeau cu Maria despre Ella. Pur și simplu vedeam și asta era părerea mea. Dacă îmi spun o părere nu înseamnă că judec. E o părere. Asta înseamnă că vor toți care mi-ați scris înseamnă că voi judecați? Nu, mi-ați spus părerile voastre, ceea ce e normal. Nu-i ceva normal să ai o părere? La fel și cu Maria, am o părere, dar nu vreau să o spun, cred că o știe mai multă lume și o știe și ea. Nu mă supăr, ar fi pueril din partea mea să stau să mă supăr pe cum a simțit ea să se apere”, a explicat Bianca.

Se pare că Bianca a decis să își vadă în continuare de relația ei cu Marian, încercând să o repare și punând mai mult accent pe împărtășirea sentimentelor. La rândul lor, Maria și Marius au decis și ei să se împace, după ce el plecase inițial cu ispita Oana și au avut o scurtă relație.

Citește și: Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire

O mai ții minte pe Cristina Rancov de la Insula Iubirii sezonul 7? Cum arată acum și ce business-uri are...
