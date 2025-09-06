Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu

Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu

După difuzarea ultimei ediții Insula Iubirii 2025, fanii au pus mai multe indicii cap la cap și cred că Bianca Dan este însărcinată. Iubita lui Marian Grozavu nu a piedut timpul și a clarificat totul.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 09:30 | Actualizat Sambata, 06 Septembrie 2025, 09:34
Galerie
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 a spus adevărul după speculațiile apărute în mediul online cum că ar fi gravidă | Antena 1

La ultimul bonfire de la Insula Iubirii 2025, Bianca a hotărât să plece singură din Thailanda. Cu toate acestea, odată ajunsă înapoi în vilă, ea s-a întâlnit cu Marian și au avut mai mult timp să vorbească despre cele întâmplate. Bianca și Marian s-au împăcat rapid și el a declarat chiar că se gândea să o ceară în căsătorie la finalul testului.

Cum răspunde Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată.

În interviul filmat la 6 luni distanță de la întoarcerea în țară, ei au declarat că sunt mai fericiți ca oricând. Cu toate aceste, Bianca de la Insula Iubirii 2025 a părut schimbată. Din punct de vedere al atitudinii, chiar și reporterul a observat că este mult mai serioasă.

Însă, fanii au sesizat și altceva. Mulți cred că Bianca de la Insula Iubirii 2025 este însărcinată, însă ar fi vrut să nu dezvăluie acest lucru încă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire

Un alt detaliu care a pus gaz pe foc în cazul acestor speculații a fost modul brusc în care s-a încheiat interviul lor de cuplu. La un moment dat, Bianca s-a ridicat și a spus: „Îl las pe el? Că nu mai pot. Deci stâm cu picioarele-n sus...”.

„Ți s-au umflat?”, a mai fost aceasta întrebată.

„Nu-mi mai circulă sângele”, a răspuns ea.

De asemenea, fata pare complet transformată față de acum 6 luni. Iar, la petrecerea unde au vizionat finala Insula Iubirii, Marian i-ar fi spus să nu bea.

În acest context, la o postare din mediul online cu Bianca, un internaut a comentat „ești însărcinată”. Iubita lui Marian de la Insula Iubirii 2025 nu a stat prea mult pe gânduri și a pus capăt speculațiilor.

„Nu...”, a scris și ea, scurt și concis, ca răspuns.

Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9

Chiar dacă marea finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc pe 3 septembrie, de la 20.30, când telespectatorii vor putea urmări bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubire nu se oprește acolo.

Insula Iubirii continuă și după marea finală pentru că urmează Interviurile exclusive Insula Iubirii.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum

colaj foto bianca dan si marian grozavu de la insula iubirii 2025
+23
Mai multe fotografii

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.

Secretele show-ului verii, Insula Iubirii – Fenomen Național pe toate ecranele...
Înapoi la Homepage
AS.ro La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Observatornews.ro Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Cu ochii pe Insulă, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani
Cu ochii pe Insulă, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani Vineri, 05.09.2025, 19:00
Mireasa, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii Mireasa, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii Vineri, 05.09.2025, 16:58 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!” Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!” Joi, 04.09.2025, 23:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit Joi, 04.09.2025, 22:15
Mai multe
Citește și
Secretele show-ului verii, Insula Iubirii – Fenomen Național pe toate ecranele
Secretele show-ului verii, Insula Iubirii – Fenomen Național pe toate ecranele
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x