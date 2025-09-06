Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu

După difuzarea ultimei ediții Insula Iubirii 2025, fanii au pus mai multe indicii cap la cap și cred că Bianca Dan este însărcinată. Iubita lui Marian Grozavu nu a piedut timpul și a clarificat totul.

Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 a spus adevărul după speculațiile apărute în mediul online cum că ar fi gravidă | Antena 1

La ultimul bonfire de la Insula Iubirii 2025, Bianca a hotărât să plece singură din Thailanda. Cu toate acestea, odată ajunsă înapoi în vilă, ea s-a întâlnit cu Marian și au avut mai mult timp să vorbească despre cele întâmplate. Bianca și Marian s-au împăcat rapid și el a declarat chiar că se gândea să o ceară în căsătorie la finalul testului.

Cum răspunde Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată.

În interviul filmat la 6 luni distanță de la întoarcerea în țară, ei au declarat că sunt mai fericiți ca oricând. Cu toate aceste, Bianca de la Insula Iubirii 2025 a părut schimbată. Din punct de vedere al atitudinii, chiar și reporterul a observat că este mult mai serioasă.

Însă, fanii au sesizat și altceva. Mulți cred că Bianca de la Insula Iubirii 2025 este însărcinată, însă ar fi vrut să nu dezvăluie acest lucru încă.

Un alt detaliu care a pus gaz pe foc în cazul acestor speculații a fost modul brusc în care s-a încheiat interviul lor de cuplu. La un moment dat, Bianca s-a ridicat și a spus: „Îl las pe el? Că nu mai pot. Deci stâm cu picioarele-n sus...”.

„Ți s-au umflat?”, a mai fost aceasta întrebată.

„Nu-mi mai circulă sângele”, a răspuns ea.

De asemenea, fata pare complet transformată față de acum 6 luni. Iar, la petrecerea unde au vizionat finala Insula Iubirii, Marian i-ar fi spus să nu bea.

În acest context, la o postare din mediul online cu Bianca, un internaut a comentat „ești însărcinată”. Iubita lui Marian de la Insula Iubirii 2025 nu a stat prea mult pe gânduri și a pus capăt speculațiilor.

„Nu...”, a scris și ea, scurt și concis, ca răspuns.

