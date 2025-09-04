Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire

Marian Grozavu și Bianca Dan au vizionat ultima ediție din Insula Iubirii 2025 într-un restaurant, unde bărbatul a făcut un adevărat show. Cei din jur au scos imediat telefoanele să filmeze.

Ultima ediție de Insula Iubirii 2025 din 3 septembrie 2025 i-a ținut pe telespectatori cu sulfetul la gură până în ultima clipă. Marian Grozavu și Bianca Dan au dat startul deciziilor complet surprinzătoare la ultimul bonfire din Thailanda.

Ultima ceremonie i-a pus pe cei doi față în față cu acțiunile lor de pe Insulă. Între ei s-au aruncat cuvinte grele, iar Bianca a luat o decizie la care nu mulți se așteptau. Fata a hotărât să plece singură, însă odată întorasă în vilă, a dat nas în nas cu iubitul ei. Cei doi au vorbit la rece despre acțiunile lor din cele 21 de zile, iar în imaginile filmate la 6 luni distanță, am aflat că încă formează un cuplu cu planuri mari de viitor.

Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025

Marian Grozavu și Bianca Dan pare că sunt mai fericiți ca oricând, după participarea la Insula Iubrii 2025. Cei doi au chiar și planuri de nuntă, iar acum profită din plin de faptul că se pot afișa împreună

Cei doi au vizionat ultima ediție de Insula Iubirii 2025 în oraș, alături de un grup de prieteni, iar bărbatul a făcut un adevăt show. Chiar dacă în Thailanda părea că ultimul bonfire a adus și finalul relației lor, în realitate s-au distrat pe cinste.

În imaginile care au apărut în mediul online, de la petrecere, Marian este surprins în timp ce se distrează la maxim. La un moment dat, în localul în care se aflau a început piesa „La Miami”, iar acesta nu a mai putut sta jos.

Îmbrăcat într-o ținută asemănătoare cu cele care l-au consacrat deja și i-au adus porecla de „Corleone”, el s-a ridicat de pe scaun și a început să danseze pe ritmul piesei. Mai mult, el a aruncat cu șervețele și nu s-a ferit de mișcările de dans îndrăznețe.

Cei prezenți au scos imediat telefoanele să filmeze și l-au surprins pe concurentul de la Insula Iubirii 2025 în ipostaze inedite. Bianca Dan era și ea prezentă la eveniment, însă a ales să stea pe canapea și să păstreze discreția.

Alături de ei s-au mai aflat și Ionela și George, dar și Claudiu, altărui de care Marian a fost foarte apropiat până acesta a părăsit Insula, și Isabel.

