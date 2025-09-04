Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire

Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire

Marian Grozavu și Bianca Dan au vizionat ultima ediție din Insula Iubirii 2025 într-un restaurant, unde bărbatul a făcut un adevărat show. Cei din jur au scos imediat telefoanele să filmeze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 15:43 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 16:13
Galerie
Marian Grozavu a făcut show la un restaurant după difuzarea ultimului bonfire de la Insula Iubirii 2025 | Antena 1

Ultima ediție de Insula Iubirii 2025 din 3 septembrie 2025 i-a ținut pe telespectatori cu sulfetul la gură până în ultima clipă. Marian Grozavu și Bianca Dan au dat startul deciziilor complet surprinzătoare la ultimul bonfire din Thailanda.

Ultima ceremonie i-a pus pe cei doi față în față cu acțiunile lor de pe Insulă. Între ei s-au aruncat cuvinte grele, iar Bianca a luat o decizie la care nu mulți se așteptau. Fata a hotărât să plece singură, însă odată întorasă în vilă, a dat nas în nas cu iubitul ei. Cei doi au vorbit la rece despre acțiunile lor din cele 21 de zile, iar în imaginile filmate la 6 luni distanță, am aflat că încă formează un cuplu cu planuri mari de viitor.

Citește și: De ce a lipsit Mattia Carnessali de la finala Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis ispita masculină

Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025

Articolul continuă după reclamă

Marian Grozavu și Bianca Dan pare că sunt mai fericiți ca oricând, după participarea la Insula Iubrii 2025. Cei doi au chiar și planuri de nuntă, iar acum profită din plin de faptul că se pot afișa împreună

Cei doi au vizionat ultima ediție de Insula Iubirii 2025 în oraș, alături de un grup de prieteni, iar bărbatul a făcut un adevăt show. Chiar dacă în Thailanda părea că ultimul bonfire a adus și finalul relației lor, în realitate s-au distrat pe cinste.

În imaginile care au apărut în mediul online, de la petrecere, Marian este surprins în timp ce se distrează la maxim. La un moment dat, în localul în care se aflau a început piesa „La Miami”, iar acesta nu a mai putut sta jos.

Îmbrăcat într-o ținută asemănătoare cu cele care l-au consacrat deja și i-au adus porecla de „Corleone”, el s-a ridicat de pe scaun și a început să danseze pe ritmul piesei. Mai mult, el a aruncat cu șervețele și nu s-a ferit de mișcările de dans îndrăznețe.

Cei prezenți au scos imediat telefoanele să filmeze și l-au surprins pe concurentul de la Insula Iubirii 2025 în ipostaze inedite. Bianca Dan era și ea prezentă la eveniment, însă a ales să stea pe canapea și să păstreze discreția.

Alături de ei s-au mai aflat și Ionela și George, dar și Claudiu, altărui de care Marian a fost foarte apropiat până acesta a părăsit Insula, și Isabel.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul transmis de Bianca Dan dupa bonfire-ul final Insula Iubirii sezonul 9. Detaliul care a atras atenția fanilor

Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9

Chiar dacă marea finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc pe 3 septembrie, de la 20.30, când telespectatorii vor putea urmări bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubire nu se oprește acolo.

Insula Iubirii continuă și după marea finală pentru că urmează Interviurile exclusive Insula Iubirii.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

colaj foto bianca dan si marian grozavu de la insula iubirii 2025
+25
Mai multe fotografii

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.

De ce a lipsit Mattia Carnessali de la finala Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis ispita masculină...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu!
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu! Miercuri, 03.09.2025, 23:03
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 22:50 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele Miercuri, 03.09.2025, 22:09 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7
Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Finala Insula Iubirii 2025. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire. Ce decizii au luat concurenții și în ce relații sunt în prezent
Finala Insula Iubirii 2025. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire. Ce decizii au luat concurenții și în ce...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x