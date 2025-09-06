Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi

Bianca Dan nu a rupt legătura complet cu ispita Mattia Carnesalli după finala Insula Iubrii 2025. Iată ce s-a întâmplat cu ceasul pe care bărbatul i-l lăsase amintire, după ce i-a fost alături în Thailanda.

Bianca Dan și Mattia Carnesalli au creat o conexiune la Insula Iubirii 2025. Ispita chiar i-a spus fetei ca și-ar vedea viitorul alături de ea, dar a lăsat reponsabilitatea alegerii pe umerii săi. Astfel, la bonfire-ul final, Bianca a ales să plece singură, deși a adăugat că ispita Mattia a ajutat-o foarte mult să își dea seama ce își dorește. În plus, acesta i-a lăsat amintire ceasul său.

Cu toate acestea, odată ajungă înapoi în vilă, ea s-a întâlnit cu Marian și au hotărât să se împace. Încă de atunci, aceasta a ales să își dea ceasul jos de la mână, iar fanii emisiunii au vrut să afle ce s-a întâmplat apoi.

Bianca Dan și ispita Mattia s-au întâlnit după bonfire-ul final de la Insula Iubirii 2025. În ce relații sunt în prezent

După difuzarea episodului final de la Insula Iubirii 2025, Bianca a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram. Aceasta nu s-a ferit să răspundă curiozităților urmăritorilor săi, chiar lângă Marian.

Fata a spus că i-a înapoiat ceasul lui Mattia chiar după încheierea filmărilor. Mai mulți concurenți și ispite au ieșit în oraș în seara respectivă și atunci s-a întâmplat.

„După ce s-a terminat emisiunea, noi cupluri, sau mă rog cine a mai rămas în cuplu, sau cine a format și alte cupluri, ne-am întalnit și cu ispitele, prin Phuket și acolo a venit și el. Marian era lângă mine, mi-am scos ceasul, i l-am înapoiat, i-am urat fericire, ca niște oameni civilizați, nu?”, a declarat Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 în mediul online.

De asemenea, întrebată dacă mai ține legătura cu ispita care i-a fost aproape în Thailanda, aceasta a dezvăluit că a mai vorbit cu Mattia „când a fost necesar”.

În plus, într-un live pe Tik Tok, ispita Mattia de la Insula Iubirii a explicat cum a fost interacțiunea dintre ei când s-au întâlnit ca fata să îi dea ceasul înapoi.

„Mi-a dat ceasul înapoi și mi-a urat să am o viață fericită și frumoasă. Urarea s-a adeverit, era deja frumoasă înainte. N-a pierdut nimic, a ales. Câștigi, pierzi, a fost alegerea ei, eu le fac pe ale mele, respectabil. Și eu la fel, nu am pierdut nimic. O decizie greșită este mult mai bună decât o decizie neluată”, a declarat Mattia Carnessali, pe rețelele sociale.

