Nattasha a făcut o declarație de dragoste puternică la Insula Iubirii, în timpul experienței Dream Date,

Nattasha, pregătită să renunțe la meseria de dominatoare pentru Lorenzo! Ce a mărturisit la Insula Iubirii | antena 1

A spus că Lorenzo este bărbatul pe care și-l dorește alături de ea și că ar fi dispusă să renunțe la tot pentru această relație, inclusiv la meseria sa. Deși cei doi au trăit experiențe separate în Thailanda, sentimentele lor au devenit tot mai evidente.

„Aș da toți banii, mașinile, gențile, dar să-l văd pe el pe ușă”

Nattasha nu și-a ascuns suferința atunci când a vorbit despre Lorenzo. Concurenta a mărturisit că și-ar dori enorm să îl vadă întorcându-se la ea și că lucrurile materiale nu mai au nicio importanță în comparație cu bărbatul pe care îl iubește.

„Aș da toți banii, mașinile, gențile, dar să-l văd pe el pe ușă”, a spus Nattasha, dezvăluind cât de mult își dorește ca relația lor să continue.

Articolul continuă după reclamă

În timpul Dream Date-ului alături de ispita masculină, aceasta a vorbit deschis despre ceea ce a înțeles în urma experienței de pe insulă. Nattasha a realizat că Lorenzo este omul pe care îl vrea lângă ea și că sentimentele sale sunt mai puternice decât orice alt aspect al vieții.

Ar renunța inclusiv la meseria de dominatoare

Una dintre cele mai surprinzătoare mărturisiri a fost legată de profesia sa. Nattasha a spus că ar fi dispusă să renunțe inclusiv la munca pe care o face, dacă acest lucru ar însemna să fie alături de Lorenzo.

„Am învățat că el e omul pe care eu îl vreau lângă mine, aș renunța la orice pentru el, la munca mea. La început nu puteam să zic, dar aș renunța la orice, iubirea pentru el e mai importantă decât orice”, a mărturisit concurenta.

Declarația sa a arătat cât de mult s-au schimbat prioritățile în urma experienței din Thailanda. Dacă la început părea greu să vorbească despre asemenea sacrificii, acum Nattasha spune că iubirea pentru Lorenzo este mai presus de carieră, bani sau bunuri materiale.

Lorenzo, cu gândul la Nattasha

Nici Lorenzo nu a ascuns faptul că și-ar fi dorit ca experiența Dream Date să fie alături de iubita sa. Acesta a mărturisit că încă din primele zile a simțit că nu poate sta fără ea și că pentru el lucrurile sunt definitive.

„La mine e totul a final. Așteptam să se termine, am văzut din primele zile că nu mai puteam să stau fără ea”, a spus Lorenzo.

Deși a participat la experiența din Thailanda, gândurile sale au fost tot la Nattasha. Lorenzo a recunoscut că ar fi preferat să trăiască toate momentele din Dream Date împreună cu ea și că și-ar dori să repete experiențele, de data aceasta alături de iubita sa.