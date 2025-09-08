Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun"

Oana Monea, ispita surpriză de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit pentru prima dată despre noul ei iubit.

Între timp, Oana Monea s-a focusat mai mult pe cariera ei și business-urile sale, iar după difuzarea finalei Insula Iubirii, ispita a dezvăluit că are un nou iubit. | Antena 1

În sezonul 9 Insula Iubirii, Oana Monea a făcut senzație după ce l-a cucerit iremediabil pe Marius Avram, concurentul care a venit să își testeze relația cu soția lui, Maria Avram.

Cine e noul iubit al ispitei Oana Monea

Oana a reușit și în acest sezon să arate că deține toate atuurile necesare pentru a putea să scoată la iveală toată intențiile și emoțiile unui bărbat.

Marius a căzut în ispită și s-a sărutat cu Oana, după ce aceasta i-a fost mereu alături, l-a ajutat cu sfaturi și a fost cea care l-a consolat. Marius a dezvăluit în emisiune că a simțit că îi este dragă și a dat frâu liber sentimentelor lui.

Cei doi au început chiar să se poarte ca un cuplu în ultimele zile din Thailanda la Insula Iubirii, alegând chiar să plece împreună spre România după ultima ceremonie a focului.

Se pare însă că relația lor nu a durat foarte mult timp după ce au ajuns în țară și la câteva săptămâni de la încheierea filmărilor, cei doi au decis să se despartă, iar Marius s-a întors în Anglia la soția lui, Maria.

„Am prins drag de Marius acolo. Nu pot să zic că am fost îndrăgostită de el, dar e un om bun. Îmi mențin părerea în continuare: e un bărbat deștept și un bărbat care merită mai mult. Adică o femeie ca mine. Nu vreau să fiu răutăcioasă, Doamne ferește, glumesc cu voi. Merită să fie mai înțeles și să i se ofere mai multă încredere. Are nevoie să fie susținut de o femeie, de soția lui, bineînțeles, nu de altcineva. Nu știu cum e acum, sper să fie bine, sincer, dar până în emisiune nu era, cel puțin, ascultat”, a dezvăuit Oana Monea, în exclusivitate pentru Spynews.

Tot în urmă cu câteva zile, Oana spunea pe TikTok într-un alt live că încă ține legătura cu Marius Avram și a vorbit cu el de curând. Între timp, Maria Avram a dezmințit faptul că Oana s-ar fi întâlnit cu soacra ei, adică cu mama lui Marius.

Într-un live pe TikTok, Oana Monea a spus că iubitul ei e polițist și este bărbatul înțelegător și iubitor de care ea avea nevoie.

„Ce faci iubitu? Hai, măi, iubitu, mulțumesc. Ești cel mai bun iubit din lumea asta. Mi-a adus șosete măi! Stai să te pup, să nu pleci”, a spus Oana Monea, pe live.

Se pare iubitul ei era cu ea în casă în timp ce ea se filma pentru TikTok, însă Oana nu a specificat dacă ei s-au mutat împreună.

Într-unul dintre video-urile ei pe TikTok, Oana a specificat și că iubitul ei îi gătește, ceea ce înseamnă că îi place cât de mult o răsfață și are grijă de ea. Fanii ispitei sunt curioși să afle și numele noului ei iubit sau chiar să vadă o poză cu acesta, după ce au întrebat-o deja pe Oana în secțiunea de comentarii.

