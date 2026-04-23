Mesajul pe care ispita Mattia Carnessali i l-a transmis Biancăi Dan de la Insula Iubirii după despărțirea de Marian Grozavu

Mattia Carnessali, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 9, i-a transmis un mesaj Biancăi Dan după ce a devenit din nou o femeie singură.

Bianca Dan și Marian Grozavu au participat la Insula Iubirii în sezonul 9 și și-au testat relația în Thailanda. Bianca și-a dat seama în emisiune că își dorește mai mult să fie o femeie o singură și să se focuseze pe cariera ei, în timp ce începuse să aibă sentimente pentru Mattia.

Ce mesaj i-a transmis ispita Mattia Biancăi după ce a aflat că nu mai formează un cuplu cu Marian

Chiar dacă Bianca și ispita Mattia au trăit împreună momente emoționante la Insula Iubirii, la final Bianca a ales să plece singură.

Marian a încercat atunci să o facă să se răzgândească, iar ulterior cei doi au ales să se împace. După câteva luni, Marian i-a spus Biancăi că urmează să o ceară de soție și că se ocupă să îi facă un inel special de logodnă.

Între timp, relația lor a avansat, dar cererea în căsătorie nu a mai apărut. Fără să menționeze clar motivul, cei doi au ajuns să se despartă. Bianca a plecat la Brașov la părinții ei, alegând să nu mai colaboreze cu Marian nici pe plan profesional. Marian a rămas în București și își continuă business-ul în imobiliare în Capitală.

După ce a aflat de despărțirea lor, ispita Mattia Carnessali ar fi luat legătura cu Bianca Dan, încercând să o consoleze.

„Te-a sunat Mattia?”, a întrebat-o reporterul pe Bianca Dan.

„Mi-a scris. Mi-a spus doar că voi fi bine, atâta tot.”, a spus Bianca Dan la SpyNews TV Live.

Mattia Carnessali i-a transmis Biancăi un mesaj de susținere după ce a aflat de despărțirea ei de Marian și că va reuși să treacă peste această dezamăgire. Bianca a recunoscut că nu îi este ușor, dar cu ajutorul și sprijinul persoanelor dragi din viața ei va reuși să se refacă treptat. Acum fosta concurentă de la Insula Iubirii a ales să pună fericirea și cariera ei pe primul plan pentru că este focusată pe evoluția ei.

„Eu mă consider ok, dar sunt momente când îți amintești. E firesc. Marian spunea mereu că între noi este un respect foarte mare. Așa este. Îmi pare rău că nu a fost iubirea mai mare decât respectul. Mi-aș dori ca nici el să nu mai fie atât de supărat. Eu nu pot să îmi găsesc liniștea dacă îl știu neliniștit.”, a mai declarat Bianca Dan pentru SpyNews TV Live.

Anul trecut, Marian Grozavu visa la o nuntă ca în filme cu Bianca și spera ca marele lor eveniment să fie în acest an. Se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și până la urmă Marian și Bianca și-au spus adio, mergând acum pe drumuri separate după mai mulți ani de relație.

