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Remi și Bianca, cel de-al doilea cuplu care care-și va testa relația în sezonul X Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Uneori, tentația poate fi mai mare decât orice sentiment de iubire. Alteori, nimic nu poate destrăma ceea ce s-a clădit peste ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 09:28 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 09:29
Remi și Bianca, cel de-al doilea cuplu care care-și va testa relația în sezonul X Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY | Antena 1
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Întotdeauna, cuplurile au nevoie să-și găsească răspunsurile și să treacă prin provocările care le oferă sentimentul că încrederea trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Testul suprem al relațiilor se dă, an de an, în Thailanda, într-un cadru de vis, în care ispitele sunt la fiecare pas. Din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe sezonul suprem din Insula Iubirii.

Remi și Bianca, cel de-al doilea cuplu care care-și va testa relația în sezonul X Insula Iubirii

Cel de-al doilea cuplu din acest an este format din Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani. Sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare.

Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață. Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create.

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S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival. Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul. Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates.

Vin la Insula Iubirii cu gânduri clare – să-și dea seama unde se îndreaptă relația lor. Ea vrea mai multă comunicare și o stabilitate emoțională de care simte că are nevoie, iar el își dorește să i le ofere. Pot cei doi să-și găsească răspunsurile de care au nevoie și să-și dea seama de următorii pași în viitorul lor comun?

Ea este în zodia leu, iar el recunoaște că fiind născut pe 20 martie, nu știe sigur dacă este pești sau berbec. Până când predicțiile astrale se vor scrie pentru Bianca și Remi, descoperim, pas cu pas, cum își vor trăi povestea, din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Mâine, un nou cuplu va fi prezentat oficial, iar imagini despre acestea pot fi urmărite pe paginile oficiale de social media ale show-ului.

Prințul Marco și Bianca sunt primul cuplu participant în sezonul X Insula Iubirii! Show-ul începe din 4 septembrie, la A...
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