Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian, față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat cuplul

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Trei cupluri au venit la o ceremonie a focului intensă, alături de Radu Vâlcan, la Insula Iubirii – Reuniuni, printre acestea fiind și cuplul format din Iustina și Cornel. După ce concurentul a văzut imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită, în sezonul 8, iată că a venit și momentul ca tânăra să asiste la reîntâlnirea soțului său cu ispita Maria, dar și să vadă anumite imagini îndrăznețe cu el.

Joi, 30.07.2026, 21:10