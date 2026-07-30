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Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian, față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat cuplul

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Trei cupluri au venit la o ceremonie a focului intensă, alături de Radu Vâlcan, la Insula Iubirii – Reuniuni, printre acestea fiind și cuplul format din Iustina și Cornel. După ce concurentul a văzut imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită, în sezonul 8, iată că a venit și momentul ca tânăra să asiste la reîntâlnirea soțului său cu ispita Maria, dar și să vadă anumite imagini îndrăznețe cu el.
Joi, 30.07.2026, 21:10
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Insula Iubirii: Reuniuni. Motivul pentru care Teo a refuzat să iasă cu Iustina la dream date

Insula Iubirii: Reuniuni. Motivul pentru care Teo a refuzat să iasă cu Iustina la dream date

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Care a fost ispitele feminine care au deranjat-o pe Iustina

Insula Iubirii: Reuniuni. Care a fost ispitele feminine care au deranjat-o pe Iustina

Logo show Joi, 30.07.2026, 20:40 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Logo show Joi, 30.07.2026, 20:30 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ciprian a recunoscut că este într-o cunoaștere cu o fostă concurentă a sezonului 13 Mireasa

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ciprian a recunoscut că este într-o cunoaștere cu o fostă concurentă a sezonului 13 Mireasa

Logo show Joi, 30.07.2026, 10:00 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Raluca despre interacțiunea ei cu Denis

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Raluca despre interacțiunea ei cu Denis

Logo show Joi, 30.07.2026, 10:00 Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 23:15 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua lui! Liviu Vârciu: Am rugat un sculptor să-i facă un bust!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua lui! Liviu Vârciu: Am rugat un sculptor să-i facă un bust!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 23:06 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu, Andrei, Sonny și Rikito s-au întrecut la tras cu pistolul la țintă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu, Andrei, Sonny și Rikito s-au întrecut la tras cu pistolul la țintă

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în parcul de distracții

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în parcul de distracții

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și-a pierdut verigheta la cules de rapane! Nea Marin l-a pus să-i pupe mâna pentru ca i-a găsit-o!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și-a pierdut verigheta la cules de rapane! Nea Marin l-a pus să-i pupe mâna pentru ca i-a găsit-o!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, scos din sărite de Iulia Albu la proba de puzzle: Copiii mei îl făceau într-un minut!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, scos din sărite de Iulia Albu la proba de puzzle: Copiii mei îl făceau într-un minut!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 21:10
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