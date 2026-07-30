Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian au venit în emisiune și au fost liberi, sinceri și mereu asumați în ceea ce au făcut. Și-au dat voie să trăiască fiecare clipă la cele mai înalte cote, iar imaginile oferite de ei au devenit virale. Între timp, viața li s-a schimbat total – s-au căsătorit, și-au mărit familia, iar acum sunt gata de o revenire atât de așteptată. „Cea mai mișto experiență din viața mea. Eram copilă, acum sunt femeie matură”, va mărturisi Iustina, completată de Cornel: „A fost momentul când ne-am cunoscut cu adevărat toate nebuniile”.

Joi, 30.07.2026, 20:30