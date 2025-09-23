Antena Căutare
Dima Trofim, mesaj înduioșător de ziua fiicei sale. Cât de mult a crescut fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă

Fiica lui Dima Trofim a împlinit patru ani, prilej cu care actorul din Iubire cu parfum de lavandă a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Totodată, acesta a postat și o imgine în care apare alături de fiica sa.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 13:04 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 13:58
Dima Trofim, mesaj înduioșător de ziua fiicei sale. Cât de mult a crescut fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă | Captură Instagram

În ziua în care fiica lui Dima Trofim a împlinit patru ani, actorul din Iubire cu parfum de lavandă a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu micuța, care o surprind în ipostaze înduioșătoare. În continuare, Dima Trofim nu a dorit să îi dezvăluie chipul fetiței. În dreptul fotografiilor, artistul a scris un mesaj emoționant în care a promis că îi va fi mereu alături.

Citește și: Dima Trofim, actorul din Iubire cu parfum de lavandă, vacanță în familie și dor de echipă: „Mi-a lipsit tot ce ține de platou”

Dima Trofim a sărbăorit ziua de naștere a fiicei sale

„Să fii mereu sănătoasă, iubita lui tati! Ești cel mai de preț dar pe care mi l-a oferit viața. Sunt atât de mândru de tine și îți promit că voi fi alături de tine în fiecare clipă, atât cât voi trăi pe acest pământ. Te iubesc din tot sufletul! La mulți ani, Ania! Suntem cei mai fericiți părinți! Dacă aș putea să dau timpul înapoi, te-aș alege din nou, de fiecare dată, pe tine, minunea noastră. Îți mulțumesc, @angela.ciupitu, pentru cel mai frumos cadou al vieții mele!”, a scris actorul în dreptul unor fotografii care o surprind pe fiica sa în mai multe momente importante din viața lor de familie.

Fanii lui Dima Trofim au fost topiți de fotografiile adorabile postate de fericitul tătic și au făcut urări de bine pentru micuța Ania.

Citește și: Interviu cu Dima Trofim din „Iubire cu parfum de pavandă”. Ce a dezvăluit despre relația dintre personajul său, Vali, și Albert

Dima Trofim în vacanță alături de fiica lui

Pauza dintre sezoane i-a prins bine lui Dima Trofim, dar nu a trecut fără dorul de platou și de atmosfera unică de la filmările Iubire cu parfum de lavandă, serialul original semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1.

„Mi s-a părut o vacanță foarte lungă, dar am fost cu familia la mare și ne-am distrat. A fost foarte frumos, însă – vorba aceea – atunci când iubești ceea ce faci, parcă timpul trece mai greu până revii. Nu o spun în sens negativ, Doamne ferește. M-am bucurat enorm să fiu alături de familie, dar îmi place foarte mult și să fiu prezent la muncă”.

Dima și-a împărțit vara între destinații care i-au adus fiecare relaxare, liniște sau energie: Bulgaria, alături de partenera sa și fiica lor, o escapadă la munte și apoi un popas emoționant la Chișinău, unde și-a revăzut familia.

„La mare m-am încărcat cu soare și m-am bronzat bine. La munte am prins putere, energie și aer curat. Iar acasă, la Chișinău, m-am încărcat sufletește. În București, m-am reîncărcat cu bucurie, alături de fetița și iubita mea. Bineînțeles, am ajuns și la studio, unde lucrez la un nou proiect muzical”.

Chiar dacă spune că mereu e conectat cu ceea ce simte, perioada asta i-a oferit prilejul de a-și întări cea mai importantă legătură, cea cu familia.

„Vacanțele sunt o ocazie să fim mai mult împreună, să ne bucurăm unii de alții cum se cuvine. Cel mai frumos este când familia este fericită și ne adâncim în zâmbete. Asta e cea mai importantă conexiune”.

