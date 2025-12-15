Ella Prodan și Juno au tras un semnal de alarmă cu privire la escrocheriile din mediul online. Ce s-a întâmplat cu cei doi actori din serialul Iubire cu parfum de lavandă.

O nouă metodă de înșelătorie începe să îi păcălească pe tot mai mulți dintre români, mai ales că modul în care acționează hoții este din ce în ce mai profesionist, iar capcanele par din ce în ce mai reale.

Printre cei vizați de aceste fraude se numără atât cei care utilizează zilnic rețelele sociale și platformele online, cât și cei care nu au foarte multă experiență în privința internetului.

Nici vedetele nu scapă de escroci, tot mai multe nume importante din industrie fiind implicate direct în aceste acțiuni prin care fanii lor (și nu numai) ajung să piardă bani frumoși din această cauză.

Citește și: Victoria Răileanu, dezvăluiri din viața de familie. Cum gestionează timpul petrecut la filmări și cel petrecut cu copiii ei

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos cum poți recunoaște noua escrocherie și ce trebuie să faci pentru a nu pica în plasă.

Juno și o altă actriță din Iubire cu parfum de lavandă au devenit ținta escrocilor. Ce fraudă nouă face ravagii pe internet

Juno și Ella Prodan sunt doi actori talentanți din țara noastră care, în prezent, interpretează rolurile lui Rocky și, respectiv, al Claudiei în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, difuzat în fiecare vineri de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cei doi au semnalat în mediul online escrocheria în care Ella Prodan a fost implicată, Juno fiind cel care era aproape să pice în plasă.

Mai exact, contul de Whatsapp al actriței a fost spart, iar escrocii au trimis mesaje către cei din lista de contacte pentru a cere o sumă de bani. În momentul în care Juno a primit mesajul a avut instictul de a-i trimite cei 3.000 de lei solicitați, însă un gest simplu l-a salvat de la posibila pierdere.

Înainte de a-i trimite banii respectivi, artistul a intrat pe Instagram, acolo unde a văzut anunțul Ellei în legătură cu escrocheria în care a fost implicată.

Citește și: Adi Nartea, mesaj emoționant pentru fiica sa, Mara. Ce pasiune are fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă:„Exemplul meu”

„Colega mea, Ella Prodan, sau cel puțin, numărul ei de Whatsapp, mi-a trimis un mesaj în care îmi spune << Dă-mi și mie 3.000 de lei, te rog, am nevoie urgent pe IBAN să fac o plată și cum ajung la bancă îți trimit înapoi >>

Eram cât pe cei să îi pun banii, să îi cer IBAN-ul și m-a sunat un tovarăș între timp și după ce i-am închis, din instinct, am dat pe Instagram. A fost o automatizare a creierului pe care o avem majoritatea cu toții de la scroll-uit (...) Prima postare pe Instagram era de la ea << Dacă vă cer bani să nu-mi trimiteți, nu e numărul meu >> (...) Eu mi-am luat o lecție pe viață. Dacă cineva vă cere bani în scris, asigurați-vă (că sunt familia voastră, prietenii) sunați-i și întrebați-i. Eu nu o să mai dau bani nimănui înainte să verific” este mesajul pe care l-a publicat Juno prin intermediul unui videoclip pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Dacă ați primit vreun mesaj pe WhatsApp că am nevoie de bani, nu sunt eu. Nu știu ce s-a întâmplat. Toată lumea mă sună să mă întrebe dacă am nevoie de bani. Nu am nevoie de bani (...) Vă rog frumos să nu trimiteți bani, pentru că nu am scris eu”, a transmis și actrița, trăgând un semnal de alarmă în acest sens.

Citește și: Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia

Așadar, înainte de a lua decizia de a face un trasnfer, este bine să vă asigurați că cei care vă trimit mesajul de ajutor se află cu adevărat într-o astfel de situație.