Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41 și 42 din 18 aprilie 2025. Traian este împușcat. Ce se întâmplă cu Silvia

În episoadele 40, 41 și 42 din sezonul 2 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 18 aprilie 2025, Maria află că preotul este bunicul ei, iar Traian este împușcat. De asemenea, Silvia vine cu o veste grea pentru familie ei din Podișor.

După ce a aflat că Preotul Ioan este tatăl ei, viața Andei s-a dat complet peste cap. Aceasta rememorează toate lucrurile prin care a trecut până în prezent și își amintește o serie de discuții pe care acum le vede cu alți ochi. Deși credea că a rămas singură pe lume, vestea că de fapt tatăl ei natural trăiește și este mai aproape decât și-ar fi putut imagina o răscolește.

În același timp, Ștefan scapă de arest după ce l-a lovit pe Sandu, dar nici în familia Păun lucrurile nu stau mai bine. Amalia și Dinu încearcă să găsească o variantă prin care să-l recupereze pe Paul.

În pădure, Alma și Filip care își făc de cap sunt întrerupți de sunetul unei împușcături. La mică distanță de ei, Albert și Vali l-au amenițat pe Traian și totul degenerează rapid.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41 și 42 din 18 aprilie 2025. Anda îi propune Preotului Ioan să facă un test ADN

Anda poartă prima discuție cu Părintele Ioan după ce acesta i-a mărturisit că el este tatăl ei. Cu toate acestea, el susține că este la fel de surprins ca și ea de această veste.

„Să știi că șocul tău e și al meu. ot șoc a fost și când am pus lucrurile cap la cap și am înțeles că ăsta e adevărul. Crede-mă. Înainte să apară jurnalul lui Anton, n-am bănuit nimic. N-am știut absolut nimic. Aboslut nimic”, a mărturisit acesta.

„Și totuși cum poți să fii așa de sigur că tu ești tatăl meu?, vrea să afle Anda.

„Lucurile s-au legat. Asta e sigur”, adaugă preotul.

„Bine, atunci o să mergem să facem in test ADN”, este concluzia la care au ajuns împreună.

Iar cum veștile circulă repede în Podișor, Romanița îi spune Floarei ce i-a mărturisit preotul. Maria a auzit și ea întreaga discuție dintre mama ei și părinte și vrea să afle mai multe despre întreaga situație, iar în timp Floarea dă buzna peste ele.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41 și 42 din 18 aprilie 2025. Traian e împușcat și are nevoie de îngrijiri medicale

Alma și Filip îl găsesc pe Traian împușcat în pădure, iar bărbatul ajunge la dispensar, pentru îngrijiri medicale. Rocky și Claudia află și ei și aleargă într-un suflet să afle ce se întâmplă cu bărbatul.

„Rocky, nu mă pot uita la el”, spune Claudia atunci când îl vede pe iubitul ei bandajat. „Nu te uita. O să-ți zic eu tot ce văd. E bine, respiră, rana nu pare mare. E bine, frati-miu, Claudia”, îi descrie acesta cu un nod în gât și lacrimi în ochi.

În același timp. Albert îi dezvăluie lui Vali de ce a ales să îl lase în viață pe pădurar: „Mort ne făcea mai multe probleme. Oamenii ca el știu când să își țină gura”. Și, într-adevăr, pădurarul a spus că totul a fost un accident: „S-a descărcat arma mea din greșeală. Știi cum e, un moment de neatenție e suficient. A fost o greșeală tot”, spune el în declarația pentru poliție.

Maria, însă, realizează rapid că tatăl ei este cel care a tras în Traian și îi face o vizită neașteptată: „Jură pe viața mea dacă vrei să te cred”.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41 și 42 din 18 aprilie 2025. Lavinia se întoarce și cere bani pentru a-l înapoia pe Paul. Cine le vine în ajutor Amaliei și lui Dinu

Romanița s-a întors să tulbure apele, din nou, și le spune lui Dinu și Amaliei că vrea bani pentru a-l aduce înapoi pe Paul. „400.000 de mii de euro. Vreau să-mi iau casă în Spania. Astea-s prețurile, n-am găsit nimic mai jos. Plus, o sumă lunară, o vreme, până mă pun eu pe picioare”, este cerința fostei amante a lui Dinu în schimbul lui Paul.

După ce îi dezvăluie și lui Ștefan că Ioan este tatăl ei, Anda merge acasă la preot pentu a-i dezvălui rezultatul testului AND: „S-a confirmat și testul ADN. Tu ești tatăl meu biologic”. „Deci am o soră mai mare, nu orice soră, pe tine”, este reacția Ioanei.

„Singurul gând care îmi vine în minte, e că toată viața am trăit în minciună”, spune Anda în lacrimi.

„Nu e adevărat. Anton a fost lângă tine tot timpul. Nu oricine ar fi iubit un copil care nu era al lui, așa cum te-a iubit Anton pe tine. Și asta e un adevăr. Anton ți-a fost tată de-adevăratelea”, răspunde preotul.

Traian și-a revenit după ce a fost împușcat și merge la Albert să îl amenințe: „Dacă tu crezi că m-ai pus cu botul pe labe, te înșeli amarnic. Vreau să-l lași pe fratele meu în pace sau dau tot pe goarnă. Dacă în continuare, nu fac asta. Pun mâna pe pușca aia”, este mesajul pădurarului.

La scurt timp, și Ștefan își face apariția la ușa lui Albert. Iubitul Andei vrea să afle de ce fostul ei soț nu renunță la proceul pentru casă: „M-am săturat de tine, vierme și de joculețele tale. Nu vezi că nu ți se mai leagă nimic? N-o să-ți iasă nici de data asta”. Extrem de deranjat, Albert o roagă pe Chanela să îl lovească cu un făcăleț pentru a da vina pe Ștefan apoi.

În încercarea de a-și ajuta părinții, Cristi îl roagă pe unchiul lui să îi ajute cu banii pe care îi cere Romanița. Bucuros, Adrian îi spune lui Dinu că este dispus să îi ajute cu banii pentru a-l recupera pe Paul. Chiar dacă inițial, tatăl copilului refuză ajutorul, fratele lui îi propune un târg: „Dacă vrei neapărat, îmi dai terenul ăla de lângă casă, să îmi țin tractoarele pe el”.

Claudia știe că Traian îi ascunde ceva, după ce a fost atacat și îl amenință că pleacă dacă nu îi spune adevărul. „Da, te-am mințit”, este singura reacție a pădurarului.

Între timp, Albert își face apariția în casa Andei cu capul plin de sânge. Cum era de așteptat, el îl acuză pe Ștefan, însă acesta neagă. Situația devine tensionată mai ales că Anda nu îl crede pe iubitul ei că nu a făcut nimic.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41 și 42 din 18 aprilie 2025. Lavinia este săltată de poliție și Doris se hotărăște să divorțeze

Cip încearcă să o convingă pe sora lui să divorțeze de soțul abuziv. Tibi o încurajează, de asemenea, pe mama lui să plece de lângă Sandu pentru că este violent și cu el. „Nu mai suport să te văd așa. Să știu că ești în pericol. Nu mai pot, mi-a ajuns”, i-a spus băiatul.

După ce le-a cerut bani în schimbul lui Paul, Lavinia este cea care pică în plasă. Amaia îi organizează un flagrant și este săltată de poliție. „Dacă n-ai adus nimic, de ce m-ai mai scos din casă?!”, spune ea deranjată când s-a întâlnit cu Adrian. „Sunt jumătate din bani, restul când Paul va fi în siguranță acasă la frati-miu”, spuns bărbatul, moment în care autoritățile își fac apariția.

Sandu nici nu a putut să audă ce vrea să facă soția lui și în timp ce Doris își făcea bagajele, bărbatul a atacat-o, în propria casă.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41 și 42 din 18 aprilie 2025. Silvia vrea să se mute în casa Andei

După ce lucrurile s-au mai liniștit pentru Anda, aceasta împreună cu Ștefan, Preotul Ioan și copiii iau cine împreună și au parte de momente emoționante în familie. Cu toții încearcă să se împace cu veștile care i-au luat prin surprindere.

Când părea că lucrurile intră pe un făgaș normal, Silvia își face apariția în Podișor cu o cerintă la care nu s-ar fi așteptat. Pentru că a pierdut casa de la București, ea le cere fostului soț și Andei să o primească la Podișor, alături de ei.

„Doamnelor și domnilior, o veste devastatoare pentru Silvia Lungu și familia ei... fosta ei familie... Ștefan, Alma, am pierdut casa. Mai bine nu pune întrebări. Bine, nu asta e vestea. Casa o s-o recuperez, nu știu încă cum. Vestea e că nu am unde să mă duc și emisiunea e în pauză deci, pot să stau aici?”, este situația care i-a lăsat fără cuvinte pe toți.

Iubire cu parfum de lavandă sezonul 2 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.