Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV

Darisian Luncanu a participat la show-ul digital Roata Vedetelor. Actorul a răspuns provocărilor și unor întrebări captivante, dezvăluind detalii inedite despre viața sa și câteva lucruri cunoscute doar de familia lui.

Darisian Luncanu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai momentului, a acceptat provocarea Roata Vedetelor și a vorbit deschis despre viața sa personală, dezvăluind lucruri pe care mulți nici nu le bănuiau despre el.

Actorul nu face spectacol doar pe platou, ci și pe scenă, fiind pasionat de stand-up și de magie. În cel de-al doisprezecelea sezon iUmor, acesta și-a adjudecat un loc în marea finală și i-a impresionat pe jurați cu un moment inedit, dar și cu o energie debordantă.

În prezent, în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, el îi dă viața personajului Cristi Păun (un tânăr din satul Podișor care visează să devină un fotbalist celebru) și aduce autenticitate și emoție în fiecare scenă.

În cadrul show-ului digital Roata Vedetelor disponibil în AntenaPLAY, Darisian Luncanu a răspuns unor întrebări interesante, prin intermediul cărora s-au aflat anumite detalii pe care doar foarte puțini le cunosc despre el.

Prima categorie care a picat după ce a învârtit roata a fost „echilibru”, iar invitatul ediției din 17 aprilie 2025 a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități. Pentru că rolul din serialul Iubire cu parfum de lavandă i-a adus mai multă notorietate și vizibilitate, întrebarea multora a fost cum reușește el să se împartă între viața profesională și cea personală.

„Sincer să fiu, nu a fost o problemă. Faptul că oamenii mă recunosc pe stradă e ceva plăcut. Îmi place, despre ce vorbim? Nu mi-a stricat feng shui-ul pentru că la asta am visat de când eram mic” a explicat acesta emoționat și cu gândul la următoarele întrebări.

Teama lui s-a adeverit imediat, pentru că la a doua rotire, semnul a picat pe mini B, categoria care poate include o întrebare mai neașteptată decât celelalte. Darisian, totuși, a dat dovadă de mult curaj și nu s-a sfiit să răspundă nici atunci când a venit vorba despre iubita lui.

Întrebat de părerea Dariei despre scenele romantice pe care actorul le-a filmat alături de Sara Maria Ghimpu și de Alexia Caras, acesta a mărturisit următoarele:

„Cum să fie acasă? Nu e absolut nimic. Amândoi împărțind aceeași meserie, pe lângă cântatul Dariei (că asta e activitatea ei principală), la noi nu s-a pus problema niciodată de gelozie pentru că ne tratăm meseria ca pe o meserie. Eu știu clar, e cea mai frumoasă femeie, nu există, nu mă interesează. Îmi fac treaba și atât (...). Din contră, eu dacă m-aș uita la o scenă în care Daria are o scenă intimă cu cineva, trebuie să iasă cât mai bine!”

Următoarea categorie a fost „întâlnire”, iar Darisian a povestit despre prima întâlnire cu părinții iubitei sale.

„Într-o zi, când încă nu eram împreună, în anul întâi de facultate, am fost la ea acasă pentru că aveam ceva de tras la chitară în studio cu Raris, fratele ei care e producător. Mama ei a intrat pe ușă și am văzut această femeie frumoasă, superbă, elegantă, grațioasă și m-am uitat la ea și am zis << Ah, acum are sens (n.r. de ce la cine moștenește Daria frumusețea) >>.

Familia ei a devenit și familia mea și familia mea a devenit și familia ei. Ne cunoaștem, ne iubim, iar legat de tatăl ei (artistul Cătălin Crișan), este unul dintre cei mai amuzanți oameni, este foarte inteligent, foarte spontan, are o carismă aparte. Nu m-am intimidat absolut deloc pentru că îmi plăcea de el. Îmi plăcea ce face. Cumva abia așteptam să îl cunosc”.

După ce a mai trecut prin câteva întrebări, Darisian Luncanu, a decis să facă și un exercițiu de imaginație. Mai exact, el și-a închipuit ce alt rol ar juca în serialul Iubire cu parfum de lavandă:

„Cred că Rocky, dar nu e singurul. Aș face și cu Vali. Noi băieții tinerei ne înțelegem foarte bine. Și cu fetele. S-a creat o conexiune foarte mare. La noi chiar este iubire cu parfum de lavandă”

La categoria „familie”, el a vorbit despre părinții săi și despre susținerea pe care a avut-o din partea acestora:

„Ai mei m-au văzut ca spirit, cum eram când eram copil. Eram un copil foarte exacerbat ca să zic așa. Au fost tot timpul lângă mine. Absolut tot ce am făcut în viața asta, și pe calea asta vreau să vă spun că vă iubesc până la cer și înapoi, contează foarte mult. Au fost acolo, indiferent că am făcu karate, că am făcut chitară, orice, că am făcut magie, au fost acolo și cumva credeau și știau că o să o iau pe un drum diferit (...). Au fost și speriați, dar cumva vorbind în primul rând de magie, văzându-mi drumul și parcursul știau că o să fie bine. Nu cred că și-au făcut griji. După a venit și treaba cu actoria și sunt foarte norocos din punctul ăsta de vedere pentru că am reușit să prind un serial atât de mare”.

Vă invităm să descoperiți și alte detalii interesante despre actorul Darisian Luncanu în episodul intergral Roata Vedetelor disponibil în AntenaPLAY.

