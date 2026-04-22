(P) De ce caută tot mai mulți români pisici în 2026. Ce trebuie să știi înainte să adopți sau să cumperi una

În ultimii ani, interesul românilor pentru animalele de companie a crescut constant, iar pisicile se află în topul preferințelor, mai ales în mediul urban. Sunt independente, adaptabile și potrivite pentru apartamente, iar specialiștii spun că pot reduce nivelul de stres și anxietate al stăpânilor.

Tot mai multe persoane caută online pisici de vânzare, dar medicii veterinari atrag atenția că alegerea trebuie făcută informat, nu impulsiv.

De ce sunt pisicile atât de populare în România

Comparativ cu alte animale de companie, pisicile sunt mai ușor de întreținut și se adaptează rapid la spații mici.

Printre motivele principale pentru care românii aleg o pisică:

· nu necesită plimbări zilnice

· sunt potrivite pentru viața la apartament

· costurile de întreținere sunt mai reduse

· pot rămâne singure mai mult timp decât câinii

· au un comportament independent, dar afectuos

În special tinerii și familiile tinere sunt cei care caută cel mai des o pisică pentru companie.

Cele mai căutate rase de pisici în România

Interesul pentru pisici de rasă a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales datorită temperamentului previzibil și aspectului distinct.

Cele mai populare rase sunt:

British Shorthair

Este una dintre cele mai căutate pisici datorită temperamentului calm și aspectului „rotunjit”, foarte apreciat de familiile cu copii.

Scottish Fold

Recunoscută după urechile pliate, este o pisică liniștită și foarte atașată de stăpân.

Maine Coon

Una dintre cele mai mari rase domestice, dar extrem de sociabilă și afectuoasă.

Persană

Preferată pentru blana lungă și comportamentul liniștit, ideală pentru interior.

Mulți români aleg să compare mai multe anunțuri înainte de achiziție, folosind platforme cu anunțuri directe de la proprietari.

Ce trebuie verificat înainte să alegi o pisică

Medicii veterinari recomandă câteva verificări esențiale:

· carnet de sănătate

· vaccinuri la zi

· deparazitări interne și externe

· vârsta reală a puiului

· comportamentul în prezența oamenilor

Un pui sănătos este activ, curios și are ochii limpezi.

Este important ca pisica să fie adoptată după vârsta minimă recomandată de 8 săptămâni.

De unde aleg românii cel mai des pisici

Tot mai mulți viitori proprietari preferă contactul direct cu crescătorii sau proprietarii.

Categoria pisici de vânzare este una dintre cele mai accesate secțiuni dedicate animalelor de companie, deoarece permite:

· compararea rapidă a raselor

· verificarea localizării animalului

· discuția directă cu proprietarul

· evaluarea condițiilor în care a fost crescut puiul

Cât costă întreținerea unei pisici

Un aspect important ignorat de mulți cumpărători este costul lunar.

În medie:

· hrană: 100–250 lei

· litieră și nisip: 50–120 lei

· vaccinuri anuale: aproximativ 150 lei

· controale veterinare: variabil

Costurile pot crește dacă pisica este de rasă sau necesită îngrijire specială.

Adoptarea vs cumpărarea unei pisici

Adoptarea rămâne o variantă recomandată de organizațiile pentru protecția animalelor.

Avantajele adopției:

· costuri mai mici

· sprijinirea animalelor abandonate

· adaptare rapidă la mediul familial

În schimb, pisicile de rasă sunt preferate pentru:

· temperament predictibil

· aspect specific

· compatibilitate cu familii cu copii

Ambele variante pot fi potrivite dacă alegerea este făcută responsabil.

Greșelile frecvente făcute de viitorii proprietari

Specialiștii spun că cele mai comune greșeli sunt:

· alegerea impulsivă

· ignorarea costurilor reale

· separarea prea devreme de mamă

· lipsa verificării vaccinurilor

Documentarea înainte de alegere reduce semnificativ riscul problemelor ulterioare.

Tendința observată în 2026: pisicile devin alegerea principală în mediul urban

Tot mai mulți români care locuiesc la apartament aleg pisicile în locul altor animale de companie. Sunt mai ușor de întreținut, mai adaptabile și potrivite stilului de viață modern. Din acest motiv, interesul pentru pisici de vânzare rămâne constant ridicat pe platformele de anunțuri online, unde utilizatorii pot găsi rapid variante disponibile în apropierea lor.