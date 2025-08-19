(P) Ai adus primul animal de companie acasă? 5 produse de care ai nevoie

Antena Căutare
Adoptarea unui animal de companie este un moment special, plin de entuziasm și emoție. Fie că e vorba de un cățel sau o pisicuță, primele zile petrecute împreună sunt esențiale pentru formarea unei relații de încredere și pentru adaptarea la noul cămin.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 11:48
Descoperă ce trebuie să faci atunci când ai un animal de companie | pexels.com

Dar pentru ca totul să decurgă fără stres pentru tine și pentru noul membru al familiei este important să te pregătești cu cele necesare. Vei avea nevoie, în timp, de mai multe produse pentru animalul de companie, însă cele esențiale, pe care ar trebui să le ai încă din prima zi, sunt următoarele:

Boluri pentru hrană și apă

Primul lucru de care vei avea nevoie este un set de boluri pentru hrană și apă. Alege modele potrivite pentru dimensiunea animalului tău - unui pui îi va fi complicat să mănânce dintr-un bol mare și adânc. Recomandate sunt bolurile din inox sau ceramică, deoarece sunt ușor de curățat și nu păstrează mirosurile.

În cazul în care animalul de companie va rămâne singur în casă cât timp ești la serviciu, îi poți asigura masa cu un hrănitor automat, pe care îl poți programa să elibereze cantitatea de mâncare dorită la ora potrivită. Acest dispozitiv este minunat și dacă vrei să ai un control total asupra alimentației, ca să previi creșterea în greutate.

Articolul continuă după reclamă

Un culcuș confortabil

Fiecare animal are nevoie de un loc doar al lui, unde se poate retrage pentru odihnă și relaxare. Un culcuș moale sau un pat special este o opțiune ideală, mai ales în primele zile, când animalul are nevoie de siguranță.

Alege produse din materiale lavabile, rezistente la mușcături sau zgârieturi. Dacă ai o pisică, un hamac de pervaz sau un pat suspendat poate deveni rapid preferatul ei. Important este ca locul să fie liniștit, ferit de curent și de agitația din casă.

Produse pentru igienă

Igiena este esențială pentru sănătatea animalului de companie, dar și a ta. Pentru căței și pisici ai nevoie de perii sau mănuși de toaletare, șampon special, produse antiparazitare și, în cazul pisicilor, o litieră cu nisip absorbant.

Nu uita de covorașele absorbante pentru primele zile, când „accidentele” sunt posibile.

Jucării

Joaca este distracție, dar și modul prin care animalele explorează, învață și consumă energie. Asigură-te că ai câteva jucării adecvate: mingi, jucării de ros sau unele interactive.

Pisicile adoră undițele cu pene, mingiuțele ușoare sau jucăriile care imită prada. Cățeii au nevoie de jucării de ros care să le calmeze gingiile, mai ales în perioada de creștere a dinților. Joaca ajută și la formarea unei relații strânse între tine și noul tău prieten.

Hrana potrivită

Indiferent dacă ai adoptat un cățel sau o pisică, alimentația este fundamentală pentru sănătate. Potrivit PetMD, este esențial să optezi pentru o hrană de calitate, adaptată vârstei și nevoilor specifice: junior, adult, senior sau pentru rase sensibile.

E indicat să ceri sfatul unui medic veterinar sau să te consulți cu personalul dintr-un magazin specializat. Nu schimba brusc tipul de hrană, mai ales dacă animalul a avut anterior o dietă. Tranziția se face treptat, în decurs de 7-10 zile.

