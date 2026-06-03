Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Emoții puternice după verdictul juriului. Cine a câștigat battle-ul cu numărul 4
Episodul 3 din data de 3 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. După un battle plin de tensiune, echipa albastră a obținut patru farfurii și a câștigat confruntarea cu numărul 4. Bucuria învingătorilor a contrastat puternic cu dezamăgirea resimțită de celelalte echipe, care au fost trimise la proba individuală. Emoțiile au fost la cote maxime, atât pentru câștigători, cât și pentru concurenții aflați în pericol.
Miercuri, 03.06.2026, 22:48