Bernadette Szocs la 30 ani e celebră în lumea sportului, dar refuză să aibă iubit. Care e motivul pentru care vrea să fie sigură

Bernadette Szocs se laudă cu o carieră de succes, dar refuză să aibă un iubit, alegând să fie singură la vârsta de 30 ani.

Sportiva a mai spus că vrea să profite din plin de faptul că e în cea mai bună formă a ei. | Profimedia

Bernadette Szocs este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis de masă din România pentru succesul obținut până acum în cariera ei.

Motivul pentru care Bernadette Szocs a ales să nu aibă un iubit

La vârsta de 30 ani, sportiva a declarat că pentru ea cariera este cea mai importantă. Ea joacă pentru Steaua București și ocupă în prezent locul 19 în clasamentul mondial.

Bernadette a reușit incredibila performanță să devină cea mai bine clasată jucătoare non-asiatică într-un sport dominat în mare parte de jucătoare din China. Prin urmare, primele 18 locuri din clasamentul mondial sunt ocupate de jucătoare asiatice.

Recent, Bernadette Szocs a reușit să obțină medalia de argint la Campionatul Mondial, la proba de dublu feminin. Cu un palmares impresionant, Bernadette a recunoscut adesea că e nevoie de multă muncă, determinare și sacrificii pentru a reușit să ai succes în carieră.

Sportiva a vorbit într-un nou interviu și despre viața ei personală pe care a ținut-o până acum departe de ochii presei și ai curioșilor.

Ea a explicat de ce nu își dorește o relație și cât de mult trebuie să muncească pentru a deveni și mai bună la ceea ce face. Are nevoie constantă de antrenamente și toată concentrarea ei se focusează pe meciurile de tenis de masă.

Nu e doar o femeie cu o carieră de succes, dar și o femeie superbă, cu o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, chiar dacă atrage privirile bărbaților și are mulți admiratori, Bernadette preferă să lase viața personală pe locul 2, ocupându-se de cariera.

„Nu vreau să-mi fure cineva inima pentru că iubesc prea mult ceea ce fac și, când ești într-o relație, trebuie să împarți timpul, iar eu, în momentul de față, am un țel”, le-a dezvăluit sportiva celor de la I AM SPORT MAGAZINE.

Bernadette Szocs a dezvăluit că preferă să își lase viața amoroasă pe pauză, fiind atentă la cum poate avansa în carieră. Sportiva a mai spus că vrea să profite din plin de faptul că e în cea mai bună formă a ei.

„Îmi doresc să reușesc în sport și momentan vreau să mă focusez. Pentru că astăzi sunt în cea mai bună formă a mea. Am și ambiție, am și putere și energie. Sunt pregătită pentru drumul ăsta pe care-l am în sport și nu aș vrea să ies pe alt drum, momentan”, a mai adăugat Bernadette Szocs.

