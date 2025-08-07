Antena Căutare
Home News Sport Bernadette Szocs, cum arată când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante. Cele mai fine apariții

Bernadette Szocs, cum arată când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante. Cele mai fine apariții

Imagini cu Bernadette Szocs când renunță la echipamentul de meci și îmbracă rochii elegante. Iată cele mai fine apariții ale jucătoarei de tenis!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 15:18 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 16:10
Galerie
Bernadette Szocs, cum arată când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante. Cele mai fine apariții | Profimedia/Captură Instagram

Cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România și-a obișnuit fanii să apară doar în echipamentul de joc. Deși este adepta stilului energic și sportiv, Bernadette Szocs a apărut, nu de puține ori, în rochii elegante, care i-au scos la vedere silueta demnă de o sportivă.

Citește și: Bernadette Szőcs a încins atmosfera la plajă. Cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, așa cum puțini o știu

Cum arată Bernadette Szocs când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante

În locul expresiilor de concentrare de pe teren, Bernadette Szocs afișează, pe contul personal de Instagram, un look sexy și elegant, care îi cucerește pe fani.

Articolul continuă după reclamă

Cele mai multe dintre aparițiile sale par desprinse de pe coperta revistelor de modă. În multe dintre fotografii, sportiva apare purtând rochii spectaculoase care îi fac pe urmăritori să își îndrepte instant privirea către silueta ei de invidiat.

Îți prezentăm în rândurile de mai jos imagini cu Bernadette Szocs când renunță la echipamentul de sport în favoarea rochiilor elegante!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Bernadette Szocs şi Sofia Polcanova, ARGINT la Campionatele Mondiale. Meciul s-a văzut LIVE în AntenaPLAY

Bernadette Szocs și-a aflat adversara de la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt singurele reprezentante ale României prezente la turneul WTT Champions Yokohama 2025, care se va desfăşura în perioada 7 – 11 august, exclusiv în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs ajunge pe tabloul principal de la Yokohama ca cea mai bine clasată sportivă din România, locul 16 mondial. De partea cealaltă, Eliza Samara este pe locul 30 în ierarhia mondială.

Bernadette Szocs o va întâlni vineri, de la 11:30, pe veterana de 42 de ani care reprezintă Germania, Ying Han. Aceasta va fi a cincea întâlnire dintre cele două jucătoare, iar Han (locul 30 mondial) le-a câştigat pe precedentele patru, potrivit as.ro.

La turneul cu premii totale de 500.000 de dolari se vor mai afla alte nume mari de pe cele două tablouri, cum ar fi Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Wang Yidi, Lin Shidong, Wang Chuqin sau Tomozaku Harimoto.

+13
Mai multe fotografii

Turneul are şi o miză financiară importantă: campionii vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliştii vor primi un cec de 20.000 de dolari şi 700 de puncte. Accederea în semifinale e recompensată cu 11.750 de dolari şi 350 de puncte, mai transmite sursa citată mai sus.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său
Observatornews.ro 25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric 25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Miercuri, 06.08.2025, 18:37 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Motivul pentru care David Popovici a refuzat Salonul Oficial. Declarația campionului mondial i-a surprins pe toți
Motivul pentru care David Popovici a refuzat Salonul Oficial. Declarația campionului mondial i-a surprins pe toți
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită Catine.ro
Simona Halep se bucură de o nouă etapă după retragerea din tenis. Cum își petrece timpul fostul lider mondial:„Trăiesc în prezent”
Simona Halep se bucură de o nouă etapă după retragerea din tenis. Cum își petrece timpul fostul lider...
Demet Özdemir revine în centrul atenției cu o rochie inedită. Ce detaliu au observat fanii la ținuta sa
Demet Özdemir revine în centrul atenției cu o rochie inedită. Ce detaliu au observat fanii la ținuta sa Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale, potrivit AI. Cauzele eșecului, găsite de inteligența artificială
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Nu își mai ascund relația! După luni bune de speculații și zvonuri, cele două vedete au apărut în public împreună, iar gesturile romantice nu au lipsit. Foto
Nu își mai ascund relația! După luni bune de speculații și zvonuri, cele două vedete au apărut în public... Elle
Mara Bănică, vacanță fabuloasă în Maldive! Cazarea pe care a ales-o este un colț de rai și arată spectaculos | FOTO
Mara Bănică, vacanță fabuloasă în Maldive! Cazarea pe care a ales-o este un colț de rai și arată spectaculos... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mousse de zmeură și jeleu de zmeură. Un desert fructat și elegant
Prăjitură cu mousse de zmeură și jeleu de zmeură. Un desert fructat și elegant HelloTaste.ro
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe Dunăre
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe... Jurnalul
Cum este văzut decesul lui Ion Iliescu de presa de la Kremlin: A fost un susținător al relațiilor constructive cu Rusia...
Cum este văzut decesul lui Ion Iliescu de presa de la Kremlin: A fost un susținător al relațiilor constructive cu... Kudika
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025 Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei ProSport
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului Gandul
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta”
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură cu mousse de ciocolată și mousse de fructe de pădure
Prăjitură cu mousse de ciocolată și mousse de fructe de pădure Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x