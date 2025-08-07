Imagini cu Bernadette Szocs când renunță la echipamentul de meci și îmbracă rochii elegante. Iată cele mai fine apariții ale jucătoarei de tenis!

Bernadette Szocs, cum arată când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante. Cele mai fine apariții | Profimedia/Captură Instagram

Cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România și-a obișnuit fanii să apară doar în echipamentul de joc. Deși este adepta stilului energic și sportiv, Bernadette Szocs a apărut, nu de puține ori, în rochii elegante, care i-au scos la vedere silueta demnă de o sportivă.

Cum arată Bernadette Szocs când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante

În locul expresiilor de concentrare de pe teren, Bernadette Szocs afișează, pe contul personal de Instagram, un look sexy și elegant, care îi cucerește pe fani.

Cele mai multe dintre aparițiile sale par desprinse de pe coperta revistelor de modă. În multe dintre fotografii, sportiva apare purtând rochii spectaculoase care îi fac pe urmăritori să își îndrepte instant privirea către silueta ei de invidiat.

Îți prezentăm în rândurile de mai jos imagini cu Bernadette Szocs când renunță la echipamentul de sport în favoarea rochiilor elegante!

Bernadette Szocs și-a aflat adversara de la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt singurele reprezentante ale României prezente la turneul WTT Champions Yokohama 2025, care se va desfăşura în perioada 7 – 11 august, exclusiv în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs ajunge pe tabloul principal de la Yokohama ca cea mai bine clasată sportivă din România, locul 16 mondial. De partea cealaltă, Eliza Samara este pe locul 30 în ierarhia mondială.

Bernadette Szocs o va întâlni vineri, de la 11:30, pe veterana de 42 de ani care reprezintă Germania, Ying Han. Aceasta va fi a cincea întâlnire dintre cele două jucătoare, iar Han (locul 30 mondial) le-a câştigat pe precedentele patru, potrivit as.ro.

La turneul cu premii totale de 500.000 de dolari se vor mai afla alte nume mari de pe cele două tablouri, cum ar fi Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Wang Yidi, Lin Shidong, Wang Chuqin sau Tomozaku Harimoto.

Turneul are şi o miză financiară importantă: campionii vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliştii vor primi un cec de 20.000 de dolari şi 700 de puncte. Accederea în semifinale e recompensată cu 11.750 de dolari şi 350 de puncte, mai transmite sursa citată mai sus.