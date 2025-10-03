Duminică, 5 octombrie 2025, un spectacol incendiar al vitezei va avea loc sub luminile orașului Singapore! Viraje strânse, adrenalină electrizantă, strategii și dueluri la limită, toate acestea se vor vedea de la ora 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY, într-o nouă luptă a piloților de Formula 1.

Descoperă programul complet pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore

Fanii vor asista la momente tensionate, care pot schimba în orice secundă finalul cursei, iar cursa stradală va depăși așteptările pasionaților de motorsport.

Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formula 1 revine după un weekend de pauză, dar și după Marele Premiu al Azerbaidjanului, unde Max Verstappen s-a impus și a dominat cursa. Acesta va pune duminică presiune pe Oscar Piastri și Lando Norris, cei doi piloți de la McLaren din fruntea clasamentului.

Circuitul stradal din Singapore a găzduit primul Grand Prix în 2008. În 2024, australianul Daniel Ricciardo a obținut cel mai bun timp, 1:34.486, în cursa de 62 de tururi. Anul trecut, Lando Norris a reușit să câștige Marele Premiu din Singapore, fiind urmat pe podium de Max Verstappen și Oscar Piastri.

Articolul continuă după reclamă

Programul Marelui Premiu din Singapore

Vineri

12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

16:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

12:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

15:45: Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică