WTT Finals Hong Kong 2025 se vede live în AntenaPLAY. Toate detaliile despre competiția din perioada 10-14 decembrie 2025

WTT Finals Hong Kong 2025 se vede live în AntenaPLAY în perioada 10 - 14 decembrie 2025. Cei mai buni jucători din lume vor fi prezenți la această competiție.

AntenaPLAY difuzează live, de pe 10 decembrie 2025 până pe 14 decembrie 2025, WTT Finals Hong Kong 2025. Cele mai bune 8 perechi de dublu mixt se vor lupta pentru premiile totale de 1.3 milioane de dolari puse în joc.

De asemenea, România nu va avea niciun reprezentant în competiție, deoarece Bernadette Szocs a ajuns până în faza semifinalelor în 2024, fiind eliminată de Wang Manyu.

Ce jucători vor fi prezenți la WTT Finals Hong Kong 2025, competiție transmisă live pe AntenaPLAY

Printre jucătorii prezenți pe tabloul masculin se numără Wang Chuqin, Lin Shidong, Hugo Calderano, Truls Moregard, Tomozaku Harimoto, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima, Dang Qi, Alexis Lebrun, Xiang Peng, Benedikt Duda, Lin Yun-Ju, An Jaehyun, Anders Lind și Simon Gauzy.

De altfel, jucătoarele prezente pe tabloul feminin sunt: Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Kuai Man, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Mima Ito, Chen Yi, Hina Hayata, Honoka Hashimoto, Shin Yubin, Shi Xunyao, Satsuki Odo, Miyu Nagasaki și Joo Cheonhui, conform as.ro.

Bernadette Szocs a ajuns până în semnifinalele din 2024

Bernadette Szocs a fost aproape de o revenire istorică, chiar dacă nu a pierdut semifinala cu Wang Manyu, scorul fiind de 3-4. Sportiva a demonstrat tuturor cât de ambițioasă și puternică este, având un parcurs spectaculos în competiție.

Wang Manyu a condus seturile cu 3-0, însă Bernadette Szocs și-a revenit într-un mod senzațional, ducând meciul în decisiv. Deși a fost eliminată, comentatorii partidei au fost surprinși de evoluția ei din competiție.

„Wang Manyu, cu un semn real de respect, la strângerea de mână de la final. Nu vezi aşa ceva des în tenisul de masă feminin, acest contact vizual pe care l-au avut cele două.

Wang Manyu a avut un mesaj către adversara ei, spunând `Bernie, ai jucat un tenis incredibil azi`. Wang Manyu poate răsufla uşurată. Fani ai tenisului de masă, am primit ce ne-am dorit”, au dezvăluit comentatorii meciului difuzat pe AntenaPLAY, conform sursei citate mai sus.

WTT Finals Hong Kong 2025 urmează să surprindă publicul cu o competiție tensionată și aprigă. Cei mai buni 16 jucători din lume vor fi văzute, în perioada 10 - 14 decembrie 2025, pe AntenaPLAY.