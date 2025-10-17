Antena Căutare
Home Lifestyle AntenaPLAY România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00). Tricolorii şi tricolorele luptă pentru semifinalele de la European

România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00). Tricolorii şi tricolorele luptă pentru semifinalele de la European

Lotul masculin al României, format din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate. În grupe, “tricolorii” au învins Olanda și Slovacia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 11:22 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 11:36
Galerie
România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00) | profimediaimages.ro

România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în “careul de aşi”, urmând să înfrunte Suedia.

“Tricolorele” sunt principalele favorite ale competiţiei care se desfăşoare în Zadar. Pentru calificarea în sferturi, româncele s-au impus în confruntarea cu Serbia, scor 3-2, Bernadette Szocs reuşind să aducă două puncte pentru România, celălalt fiind adus de Andreea Dragoman.

România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00)

Slovacia a învins Croaţia în optimi, scor 3-1. Înaintea acestei confruntări, adversarele tricolorelor de azi au fost învinse de Ucraina şi au bătut Turcia în grupă.

Articolul continuă după reclamă

Naţionala fetelor , formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, s-a impus în confruntările cu Ţara Galilor şi cu Luxemburg, în grupă.

La masculin, România este cap de serie numărul 6, iar în optimi a trecut de Serbia fără emoţii, scor 3-0. Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu au adus punctele pentru “tricolori”.

Lotul masculin al României, format din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate. În grupe, “tricolorii” au învins Olanda și Slovacia.

Ovidiu Ionescu, Bernadette Szocs
+4
Mai multe fotografii

Sursă: Antena Sport

Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz” Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi
Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Rețete de toamnă cu gălbiori: Delicioase, pline de savoare și un adevărat izvor de sănătate
Rețete de toamnă cu gălbiori: Delicioase, pline de savoare și un adevărat izvor de sănătate Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute
Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x