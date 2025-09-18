Unghiile și trecerea timpului: ce schimbări apar odată cu vârsta și cum să le menții sănătoase și frumoase

Timpul nu iartă, nici măcar unghiile. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ele își schimbă textura, ritmul de creștere și rezistența. Devin mai fragile, se pot îngroșa sau exfolia mai ușor, iar aspectul lor poate trăda vârsta mai repede decât tenul. Te invităm să descoperi ce se schimbă cu adevărat în structura unghiei odată cu vârsta și cum poți interveni inteligent pentru a-ți păstra frumusețea până în vârful degetelor.

Îmbătrânirea nu înseamnă renunțare la eleganță. Cu o rutină de îngrijire adaptată, unghiile pot rămâne puternice, strălucitoare și impecabil întreținute – un detaliu care spune multe despre tine, fără cuvinte.

Nu doar pielea și părul, ci și unghiile resimt trecerea timpului

Adesea observăm schimbările fără să le acordăm prea multă atenție: de exemplu, când oja nu mai aderă ca înainte sau când o unghie se rupe fără un motiv clar. La fel ca părul, unghiile sunt formate din cheratină și sunt afectate de procesul natural de îmbătrânire. Vestea bună? Cu puțină grijă și atenție, le putem păstra puternice, strălucitoare și bine îngrijite, fără să renunțăm la frumusețea lor naturală.

Ce se schimbă în structura unghiilor odată cu vârsta?

Trecerea anilor lasă urme nu doar pe piele, ci și asupra unghiilor. Pe măsură ce îmbătrânim, ritmul de creștere al unghiilor încetinește vizibil. Dacă în tinerețe unghia de la mâini se alungea cu aproximativ 3 mm pe lună, după o anumită vârstă acest ritm poate scădea la 2 mm sau chiar mai puțin. Regenerarea devine mai lentă, iar unghiile par mai „leneșe” în procesul lor natural.

În plus, fragilitatea devine o caracteristică tot mai prezentă. Lama unghială se subțiază, iar unghiile capătă un aspect mai delicat. Pot apărea striații fine - verticale sau orizontale - suprafața devine mată, iar tendința de rupere crește. Sunt, într-un fel, echivalentul ridurilor pielii: semne subtile ale timpului care trece.

În schimb, unghiile de la picioare tind să devină mai dure și mai groase odată cu vârsta. Cauza? Microtraumele repetate provocate de încălțăminte. Este o reacție naturală a patului unghial care, pentru a se proteja, produce mai multă cheratină.

Rutina de îngrijire pentru unghii mature

„Pentru a combate fragilitatea și a reda rezistența unghiilor, lacurile fortifiante îmbogățite cu vitamine din complexul B, calciu sau proteine din mătase sunt aliați de nădejde. La fel de eficiente sunt și compresele cu uleiuri naturale - precum uleiul de măsline, cocos sau argan - care hrănesc și înmoaie, mai ales unghiile de la picioare, ce tind să se întărească mai mult.”, explică Roxana Bența, Nail Artist Opi.

Frumusețea unghiilor începe din interior

Pentru unghii cu adevărat sănătoase, îngrijirea externă nu este suficientă. Totul pornește de la interior, iar o alimentație echilibrată joacă un rol esențial. Suplimentele nutritive și aportul de colagen pot face diferența, oferind un suport real pentru regenerarea și fortificarea unghiilor. Supa de oase rămâne una dintre cele mai concentrate surse naturale de colagen, însă astăzi există și opțiuni moderne - pudre solubile, băuturi funcționale sau capsule - care se integrează ușor în rutina zilnică. Bonusul? Colagenul nu se oprește la unghii: contribuie și la elasticitatea pielii și la strălucirea părului.

În același timp, ritualul de manichiură merită o abordare atentă. „Deși gelul și oja semipermanentă oferă un aspect impecabil, utilizarea lor frecventă poate fragiliza structura unghiei. Pauzele regulate sunt esențiale, iar alegerea unui salon care folosește tehnici delicate și produse prietenoase cu unghiile este un pas important spre menținerea frumuseții naturale.”, subliniază specialistul.

Semne că unghiile tale au nevoie de un consult medical

Deși multe dintre schimbările unghiilor sunt firești odată cu înaintarea în vârstă, nu toate pot fi atribuite procesului natural de îmbătrânire. Când unghiile devin excesiv de groase, se decolorează vizibil, apar pete sau devin extrem de fragile, este posibil ca în spate să se afle o infecție fungică sau bacteriană.

„Este important să fii atentă și la modificări mai subtile, dar potențial serioase: unghii care se curbează anormal (în sus sau în jos), apariția unor linii închise la culoare sau umflături sub suprafața unghiei. În unele cazuri, aceste semne pot indica afecțiuni mai grave, inclusiv forme rare de cancer, cum ar fi melanomul subunghial.”, atenționează expertul Roxana Bența.

Frumusețea începe cu sănătatea, iar unghiile tale merită toată atenția. Dacă observi schimbări persistente sau neobișnuite, nu ezita să consulți un dermatolog sau medic specialist. Doar așa te vei putea bucura de unghii sănătoase și frumoase!

