Antena Căutare
Home Lifestyle Health Unghiile și trecerea timpului: ce schimbări apar odată cu vârsta și cum să le menții sănătoase și frumoase

Unghiile și trecerea timpului: ce schimbări apar odată cu vârsta și cum să le menții sănătoase și frumoase

Timpul nu iartă, nici măcar unghiile. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ele își schimbă textura, ritmul de creștere și rezistența. Devin mai fragile, se pot îngroșa sau exfolia mai ușor, iar aspectul lor poate trăda vârsta mai repede decât tenul. Te invităm să descoperi ce se schimbă cu adevărat în structura unghiei odată cu vârsta și cum poți interveni inteligent pentru a-ți păstra frumusețea până în vârful degetelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 07:50 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 10:56
Unghiile și trecerea timpului: ce schimbări apar odată cu vârsta și cum să le menții sănătoase și frumoase | Shutterstock

Îmbătrânirea nu înseamnă renunțare la eleganță. Cu o rutină de îngrijire adaptată, unghiile pot rămâne puternice, strălucitoare și impecabil întreținute – un detaliu care spune multe despre tine, fără cuvinte.

Nu doar pielea și părul, ci și unghiile resimt trecerea timpului

Adesea observăm schimbările fără să le acordăm prea multă atenție: de exemplu, când oja nu mai aderă ca înainte sau când o unghie se rupe fără un motiv clar. La fel ca părul, unghiile sunt formate din cheratină și sunt afectate de procesul natural de îmbătrânire. Vestea bună? Cu puțină grijă și atenție, le putem păstra puternice, strălucitoare și bine îngrijite, fără să renunțăm la frumusețea lor naturală.

Ce se schimbă în structura unghiilor odată cu vârsta?

Articolul continuă după reclamă

Trecerea anilor lasă urme nu doar pe piele, ci și asupra unghiilor. Pe măsură ce îmbătrânim, ritmul de creștere al unghiilor încetinește vizibil. Dacă în tinerețe unghia de la mâini se alungea cu aproximativ 3 mm pe lună, după o anumită vârstă acest ritm poate scădea la 2 mm sau chiar mai puțin. Regenerarea devine mai lentă, iar unghiile par mai „leneșe” în procesul lor natural.

În plus, fragilitatea devine o caracteristică tot mai prezentă. Lama unghială se subțiază, iar unghiile capătă un aspect mai delicat. Pot apărea striații fine - verticale sau orizontale - suprafața devine mată, iar tendința de rupere crește. Sunt, într-un fel, echivalentul ridurilor pielii: semne subtile ale timpului care trece.

În schimb, unghiile de la picioare tind să devină mai dure și mai groase odată cu vârsta. Cauza? Microtraumele repetate provocate de încălțăminte. Este o reacție naturală a patului unghial care, pentru a se proteja, produce mai multă cheratină.

Rutina de îngrijire pentru unghii mature

„Pentru a combate fragilitatea și a reda rezistența unghiilor, lacurile fortifiante îmbogățite cu vitamine din complexul B, calciu sau proteine din mătase sunt aliați de nădejde. La fel de eficiente sunt și compresele cu uleiuri naturale - precum uleiul de măsline, cocos sau argan - care hrănesc și înmoaie, mai ales unghiile de la picioare, ce tind să se întărească mai mult.”, explică Roxana Bența, Nail Artist Opi.

CITEȘTE ȘI: Semne că suferi de îmbătrânire accelerată - și ce poți face ca să încetinești procesul​

Frumusețea unghiilor începe din interior

Pentru unghii cu adevărat sănătoase, îngrijirea externă nu este suficientă. Totul pornește de la interior, iar o alimentație echilibrată joacă un rol esențial. Suplimentele nutritive și aportul de colagen pot face diferența, oferind un suport real pentru regenerarea și fortificarea unghiilor. Supa de oase rămâne una dintre cele mai concentrate surse naturale de colagen, însă astăzi există și opțiuni moderne - pudre solubile, băuturi funcționale sau capsule - care se integrează ușor în rutina zilnică. Bonusul? Colagenul nu se oprește la unghii: contribuie și la elasticitatea pielii și la strălucirea părului.

În același timp, ritualul de manichiură merită o abordare atentă. „Deși gelul și oja semipermanentă oferă un aspect impecabil, utilizarea lor frecventă poate fragiliza structura unghiei. Pauzele regulate sunt esențiale, iar alegerea unui salon care folosește tehnici delicate și produse prietenoase cu unghiile este un pas important spre menținerea frumuseții naturale.”, subliniază specialistul.

Semne că unghiile tale au nevoie de un consult medical

Deși multe dintre schimbările unghiilor sunt firești odată cu înaintarea în vârstă, nu toate pot fi atribuite procesului natural de îmbătrânire. Când unghiile devin excesiv de groase, se decolorează vizibil, apar pete sau devin extrem de fragile, este posibil ca în spate să se afle o infecție fungică sau bacteriană.

„Este important să fii atentă și la modificări mai subtile, dar potențial serioase: unghii care se curbează anormal (în sus sau în jos), apariția unor linii închise la culoare sau umflături sub suprafața unghiei. În unele cazuri, aceste semne pot indica afecțiuni mai grave, inclusiv forme rare de cancer, cum ar fi melanomul subunghial.”, atenționează expertul Roxana Bența.

Frumusețea începe cu sănătatea, iar unghiile tale merită toată atenția. Dacă observi schimbări persistente sau neobișnuite, nu ezita să consulți un dermatolog sau medic specialist. Doar așa te vei putea bucura de unghii sănătoase și frumoase!

CITEȘTE ȘI: Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire. De ce poate fi util să le identifici din timp

(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025... Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Ce-ți poate afecta dezvoltarea mușchilor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Observatornews.ro Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei
Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci
Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x