Velvet Nails: cea mai hot tendință de manichiură a sezonului

Velvet Nails - unghiile de catifea - imită luciul schimbător și sclipitor al materialului care le-a dat numele. Au o strălucire reflectorizantă pe întreaga unghie, creând un efect hipnotic de strălucire.

Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 10:35 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 11:08

Velvet Nails revin întotdeauna în tendințe în timpul sezonului sărbătorilor, dar anul acesta, look-ul și-a făcut simțită prezența mai devreme.

Formulele de oje magnetice aveau nevoie de o bază neagră pentru ca particulele de sclipici să pară mai strălucitoare. Acum, brandurile formulează oje catifelate cu particule magnetice mai fine (deci există mai multe), astfel încât sclipiciul să pară mai moale și mai subtil - dar cu la fel de multă strălucire. Cu noile tipuri de lacuri de unghii efectul lor pare magic. Modul în care lumina se joacă cu textura activată de magnet le conferă o profunzime modernă și rafinată, transformând orice look într-o declarație de stil.

Ce sunt velvet nails

„Farmecul acestei manichiuri stă în reflexele sale spectaculoase. Velvet nails se realizează cu ajutorul lacurilor magnetice sau al pudrelor speciale, care creează un efect tridimensional, asemănător catifelei. Sub razele de lumină, unghiile capătă nuanțe schimbătoare, delicate și sofisticate, ce variază în funcție de unghiul privirii – un rezultat moale, luxos și irezistibil.”, explică Mari Luca, Nail Specialist OPI.

Apărute în saloanele de manichiură cele mai inventive și devenite rapid virale pe rețelele sociale, velvet nails s-au transformat într-unul dintre cele mai dorite trenduri ale sezonului toamnă–iarnă.

Velvet nails vs. Cat-eye nails: care este diferența?

Deși la prima vedere pot părea asemănătoare, velvet nails și cat-eye sunt două stiluri distincte de manichiură, chiar dacă ambele se bazează pe oje magnetice.

Cat-eye nails: Particulele din manichiura tip ochi de pisică formează de obicei o linie luminoasă, bine conturată, dreaptă sau pe diagonală, ce amintește de aspectul ochiului/pupilei de pisică. Efectul este grafic, intens și concentrat în centrul unghiei sau pe diagonală, atrăgând imediat privirea.

Velvet nails, în schimb, oferă un reflex uniform, ce imită textura catifelei, sau uneori cu modele precum spirale. Lumina se mișcă uniform pe suprafața unghiei, rezultând un look elegant, discret și sofisticat.

Astfel, dacă stilul cat-eye este despre intensitate și dramatism, velvet nails mizează pe rafinament și subtilitate.

Paleta ideală pentru velvet nails

Pentru a pune în valoare efectul catifelat, cele mai potrivite sunt nuanțele intense și bogate. Tonuri precum bordeaux, verde pădure, albastru de noapte sau mov profund conferă unghiilor luminozitatea și profunzimea care definesc acest tip de manichiură.

Dacă preferi un look mai discret, poți alege nude, taupe, gri perlat sau roz pudrat, culori elegante ce oferă un rezultat delicat și rafinat.

Iar dacă te numeri printre persoanele care adoră să experimenteze, finish-ul velvet se combină perfect cu auriu, bronz sau cupru, accente ideale pentru a transforma manichiura de seară într-un detaliu sofisticat și plin de strălucire.

Cum să obții efectul velvet nails?

Manichiura velvet poate fi realizată atât în salon, cât și acasă, cu puțină îndemânare, Mari Luca, Nail Specialist OPI ne explică cum:

Metoda cu ojă magnetică: „Ai nevoie de un lac magnetic (magnet polish) și de o baghetă specială. După aplicarea bazei și a culorii, apropie magnetul de suprafața unghiei timp de câteva secunde. Pigmentul se va deplasa, creând acel reflex tridimensional, moale și catifelat, specific velvet nails”.

Metoda cu pudră velvet: „Aplică pudra pe lacul încă proaspăt și tamponează ușor pentru a obține o textură mată și catifelată”.

Indiferent de tehnică, finalizează cu un top coat transparent, care protejează efectul și îi prelungește rezistența. Rezultatul este o manichiură sofisticată, cu un finish luxos și surprinzător de versatil.

De ce să alegi velvet nails în această iarnă?

Velvet nails sunt alegerea ideală pentru lunile reci, aducând confort și rafinament, asemenea unui pulover moale sau unui palton de lână elegant. Oferă un aspect îngrijit și sofisticat, fără a fi ostentative, și se potrivesc perfect cu paleta intensă și profundă a sezonului de iarnă.

În plus, datorită texturii lor luminoase, unghiile capătă un efect alungit și elegant, punând în valoare mâinile chiar și fără accesorii. Dacă îți dorești o manichiură care să îmbine eleganța, feminitatea și originalitatea, velvet nails sunt categoric un must-have al iernii.

