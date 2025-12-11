Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Velvet Nails: cea mai hot tendință de manichiură a sezonului

Velvet Nails: cea mai hot tendință de manichiură a sezonului

Velvet Nails - unghiile de catifea - imită luciul schimbător și sclipitor al materialului care le-a dat numele. Au o strălucire reflectorizantă pe întreaga unghie, creând un efect hipnotic de strălucire.

Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 10:35 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 11:08
Velvet Nails: cea mai hot tendință de manichiură a sezonului

Velvet Nails revin întotdeauna în tendințe în timpul sezonului sărbătorilor, dar anul acesta, look-ul și-a făcut simțită prezența mai devreme.

Formulele de oje magnetice aveau nevoie de o bază neagră pentru ca particulele de sclipici să pară mai strălucitoare. Acum, brandurile formulează oje catifelate cu particule magnetice mai fine (deci există mai multe), astfel încât sclipiciul să pară mai moale și mai subtil - dar cu la fel de multă strălucire. Cu noile tipuri de lacuri de unghii efectul lor pare magic. Modul în care lumina se joacă cu textura activată de magnet le conferă o profunzime modernă și rafinată, transformând orice look într-o declarație de stil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce sunt velvet nails

Articolul continuă după reclamă

„Farmecul acestei manichiuri stă în reflexele sale spectaculoase. Velvet nails se realizează cu ajutorul lacurilor magnetice sau al pudrelor speciale, care creează un efect tridimensional, asemănător catifelei. Sub razele de lumină, unghiile capătă nuanțe schimbătoare, delicate și sofisticate, ce variază în funcție de unghiul privirii – un rezultat moale, luxos și irezistibil.”, explică Mari Luca, Nail Specialist OPI.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apărute în saloanele de manichiură cele mai inventive și devenite rapid virale pe rețelele sociale, velvet nails s-au transformat într-unul dintre cele mai dorite trenduri ale sezonului toamnă–iarnă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Velvet nails vs. Cat-eye nails: care este diferența?

Deși la prima vedere pot părea asemănătoare, velvet nails și cat-eye sunt două stiluri distincte de manichiură, chiar dacă ambele se bazează pe oje magnetice.

Cat-eye nails: Particulele din manichiura tip ochi de pisică formează de obicei o linie luminoasă, bine conturată, dreaptă sau pe diagonală, ce amintește de aspectul ochiului/pupilei de pisică. Efectul este grafic, intens și concentrat în centrul unghiei sau pe diagonală, atrăgând imediat privirea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Velvet nails, în schimb, oferă un reflex uniform, ce imită textura catifelei, sau uneori cu modele precum spirale. Lumina se mișcă uniform pe suprafața unghiei, rezultând un look elegant, discret și sofisticat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Astfel, dacă stilul cat-eye este despre intensitate și dramatism, velvet nails mizează pe rafinament și subtilitate.

Paleta ideală pentru velvet nails

Pentru a pune în valoare efectul catifelat, cele mai potrivite sunt nuanțele intense și bogate. Tonuri precum bordeaux, verde pădure, albastru de noapte sau mov profund conferă unghiilor luminozitatea și profunzimea care definesc acest tip de manichiură.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacă preferi un look mai discret, poți alege nude, taupe, gri perlat sau roz pudrat, culori elegante ce oferă un rezultat delicat și rafinat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iar dacă te numeri printre persoanele care adoră să experimenteze, finish-ul velvet se combină perfect cu auriu, bronz sau cupru, accente ideale pentru a transforma manichiura de seară într-un detaliu sofisticat și plin de strălucire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

CITEȘTE ȘI: Ai unghiile crăpate? Iată cauzele ce pot produce crăparea unghiilor

Cum să obții efectul velvet nails?

Manichiura velvet poate fi realizată atât în salon, cât și acasă, cu puțină îndemânare, Mari Luca, Nail Specialist OPI ne explică cum:

Metoda cu ojă magnetică: „Ai nevoie de un lac magnetic (magnet polish) și de o baghetă specială. După aplicarea bazei și a culorii, apropie magnetul de suprafața unghiei timp de câteva secunde. Pigmentul se va deplasa, creând acel reflex tridimensional, moale și catifelat, specific velvet nails”.

Metoda cu pudră velvet: „Aplică pudra pe lacul încă proaspăt și tamponează ușor pentru a obține o textură mată și catifelată”.

Indiferent de tehnică, finalizează cu un top coat transparent, care protejează efectul și îi prelungește rezistența. Rezultatul este o manichiură sofisticată, cu un finish luxos și surprinzător de versatil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De ce să alegi velvet nails în această iarnă?

Velvet nails sunt alegerea ideală pentru lunile reci, aducând confort și rafinament, asemenea unui pulover moale sau unui palton de lână elegant. Oferă un aspect îngrijit și sofisticat, fără a fi ostentative, și se potrivesc perfect cu paleta intensă și profundă a sezonului de iarnă.

În plus, datorită texturii lor luminoase, unghiile capătă un efect alungit și elegant, punând în valoare mâinile chiar și fără accesorii. Dacă îți dorești o manichiură care să îmbine eleganța, feminitatea și originalitatea, velvet nails sunt categoric un must-have al iernii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

CITEȘTE ȘI: Sfaturi pentru creșterea rapidă a unghiilor. Trucuri pentru unghii lungi și sănătoase

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
Observatornews.ro Avantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zero Avantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zero
Antena 3 La 18 ani, medicii i-au mai dat trei ore de trăit. Pe patul de spital i-a venit ideea care îi aduce acum 10 milioane de dolari pe an La 18 ani, medicii i-au mai dat trei ore de trăit. Pe patul de spital i-a venit ideea care îi aduce acum 10 milioane de dolari pe an
SpyNews Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Îngrijirea părului iarna: cum îl protejezi de deshidratare și stres termic
Îngrijirea părului iarna: cum îl protejezi de deshidratare și stres termic
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
Sfaturi pentru creșterea rapidă a unghiilor. Trucuri pentru unghii lungi și sănătoase
Sfaturi pentru creșterea rapidă a unghiilor. Trucuri pentru unghii lungi și sănătoase
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, APARIȚIE rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025. Actrița a venit îmbrăcată într-o rochie transparentă. FOTO
EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, APARIȚIE rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025. Actrița a venit... Elle
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro
Ce salariu ar avea Laurențiu Reghecampf pe lună dacă acceptă oferta din Sudan! Acum are 15.000 de euro Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos HelloTaste.ro
Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”
Ilie Bolojan: „Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei Jurnalul
wall-street.ro: Protest spontan în fața CS. Sute de români au ieșit în stradă, după publicarea documentarului Recorder
wall-street.ro: Protest spontan în fața CS. Sute de români au ieșit în stradă, după publicarea documentarului... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x