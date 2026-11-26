La nouă ani de la decesul artistie Denisa Răducu, un mesaj complet neașteptat a apărut pe pagina oficială de Facebook a artistei și fanii au fpst luați prin surprindere.

Denisa Răducu s-a stins din viață în anul 2017, la frageda vârstă de doar 27 de ani, din cauza unei afecțiuni necruțătoare. De curând, un mesaj apărut pe pagina sa oficială de Facebook i-a emoționat din plin pe fanii acesteia.

Mesajul apărut pe pagina Denisei Răducu, la 9 ani de la decesul aceteia. Ce au descoperit fanii regretatei artiste

Denisa Răducu a fost cunoscută publicului larg și drept Denisa Manelista și a fost una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Avea doar 14 ani atunci când s-a făcut remarcată în fața lui Florin Pește. Începând cu anii 2003, tânăra a scos hit după hit și album după album, cucerind tot mai mulți români. Succesul tot mai mare i-a adus colaborări cu artiști consacrați precum Florin Salam, Nicolae Guță și mulți ani.

În 20217, la vârsta de doar 27 ani, Denisa Răducu a primit din partea medicilor un diagnostic crunt. Avea carcinom hepatocelular, o formă agresivă de cancer. Deși medicii au făcut tot ce au putut ca să o salveze, aceasta s-a stins din viață, după un stop cardio-respirator.

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Deși au trecut peste nouă ani de la trecerea sa în neființă, se pare că muzica tinerei este în continuare la fel de ascultată și de apreciată. O dovadă puternică în acest sens este chiar faptul că piesele sale se află în continuare în topuri.

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Recent, pe pagina oficială de Facebook a regretatei cântărețe a apărut un mesaj dureros de emoționant. Nu puțini au fost fanii care au avut un nod în gât atunci când l-au citit:

„Datorită vouă, Denisa se află în TOP 20 cei mai populari artiști din România, conform clasamentului săptămânal YouTube Music! ❤️🎶 Vă mulțumim din suflet tuturor celor care îi ascultați muzica și îi păstrați vie amintirea. Chiar dacă anii trec, vocea Denisei continuă să ajungă la inimile oamenilor. Locul 17 în România! Un rezultat frumos, datorită vouă! 🔝”, a fost mesajul ce a apărut recent pe pagina oficială a regretatei artiste Denisa Manelista.

Numeroase persoane și-au exprimat dorul și regretul față de trecerea în neființă a îndrăgitei cântărețe. Iată doar o parte dintre sutele de mesaje transmise de fani: „Încă ascult piesele ei aproape zilnic. Rip legend never die”, „Denisa a fost si va ramane o legenda vie”, „Ne-am fi bucurat sincer să-i auzim vocea❤️doar ca Dumnezeu a mai vrut o floare❤️”.