Descoperă totul despre balayage roz coral și tunsoarea Butterfly Cut, în stilul unic al lui Adrian Perjovschi.

Descoperă totul despre Adrian Perjovschi și uimitoarele transformări pe care le face | jovsky.ro

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O culoare îndrăzneață, o tunsoare care oferă volum și mișcare și un styling cu accente sofisticate. Adrian Perjovschi și echipa lui au pregătit o nouă transformare completă, în care un balayage roz coral a devenit elementul central al unui look modern și expresiv.

Conceptul transformării: o schimbare de look cu personalitate

Alexa și-a dorit o schimbare radicală, diferită de stilul cu care era obișnuită. Pornind de la această dorință, Adrian Perjovschi și hairstylistul Alexandra Udilă au discutat despre o direcție care să aducă mai multă culoare și să pună în valoare trăsăturile delicate ale Alexei.

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Alegerea a fost un balayage în tonuri de roz coral, completat de o tunsoare în trepte, un machiaj luminos și o ținută construită în jurul contrastului alb-negru.

Alexandra Udilă a realizat un AirTouch Balayage în nuanțe de roz coral

Pentru schimbarea culorii, hairstylistul Alexandra Udilă a folosit tehnica AirTouch Balayage, care permite obținerea unor tranziții fine și a unui efect multidimensional.

Nuanțele de roz coral, cu reflexii calde, au fost alese pentru a aduce luminozitate în jurul feței și pentru a crea un rezultat vibrant, fără să înăsprească trăsăturile. Culoarea oferă un aer jucăuș, dar păstrează eleganța întregului look.

Butterfly Cut, tunsoarea care oferă volum și mișcare

Butterfly Cut, o tunsoare caracterizată prin trepte fluide, care încadrează fața și oferă părului mai multă mișcare.

Această tunsoare poate avantaja în special părul fin, deoarece creează impresia de densitate și volum, fără să sacrifice lungimea.

Machiajul și stylingul vestimentar au completat noul look

Make-up artista Alexandra Surugiu a ales un machiaj delicat, realizat prin tehnica underpainting. Conturul și blush-ul au fost aplicate înaintea fondului de ten, pentru a defini subtil trăsăturile și a obține un ten luminos, fără un aspect încărcat.

Pentru stylingul vestimentar, Alberto Cristian a mizat pe contrastul dintre alb și negru. Un top negru, cu drapaje și porțiuni transparente, a fost completat de o fustă mini albă, cu o croială asimetrică. Jocul dintre texturi și proporții a adus un plus de eleganță și atitudine, lăsând noua culoare a părului în centrul atenției.

Rezultatul este o transformare în care fiecare specialist și-a adus contribuția la construirea unei imagini unitare. De la conceptul conturat de Adrian Perjovschi împreună cu echipa sa, până la culoare, tunsoare, machiaj și vestimentație, toate alegerile au urmărit același obiectiv: un look diferit, expresiv și adaptat persoanei care îl poartă.