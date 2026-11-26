Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, a vorbit în repetate rânduri despre faptul că preferă să nu stea în București.

Radu Vâlcan a dezvăluit de ce preferă să stea departe de București | Instagram și Antena 1

Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, nu e cel mai mare fan al Bucureștiului, dintr-un motiv foarte simplu.

Vedeta a recunoscut că preferă să stea departe de Capitală și să se bucure de timp petrecut alături de familie în liniște.

El și soția sa, Adela Popescu, au vorbit în repetate rânduri despre casa lor de la Șușani și cum își cresc copiii să aprecieze natura.

Recent, prezentatorul a dezvăluit exact de ce preferă să stea departe de București.

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De ce evită Radu Vâlcan Bucureștiul

Radu Vâlcan a recunoscut că Bucureștiul nu i se potrivește deloc, dintr-un motiv foarte simplu. Vedetei nu îi place agitația, așa că preferă să o evite atunci când poate.

„Doamne, nu-mi place deloc Bucureștiul, nu-mi place agitația,” a declarat Vâlcan pentru Wowbiz.

Într-un alt interviu, prezentatorul a declarat chiar că urăște „orașul ăsta”, scrie Click. „Nu-mi place gălăgia, nu-mi place agitația de oraș, dar aici ne desfășurăm activitatea, aici trăim, aici muncim.”

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Casa familiei de la Șușani e un refugiu pentru familia sa, unde ajunge de câte ori îi permite programul. Radu a vorbit în trecut despre preferința sa de a petrece timp în satul în care a crescut Adela. Acolo, familia se bucură de liniște, dar și timp petrecut în familie.

„Da, îmi place la Șușani, stau acolo, mă duc și mă plimb pe deal, tund iarba, fac un grătar cu copiii”, a povestit Vâlcan pentru WowBiz. Potrivit soției sale, decizia de a construi o casă acolo a fost influențată în mare parte de copiii cuplului.

„Noi ne-am dat seama, din dinamica familiei noastre, că mergem des la Șușani,” a dezvăluit Adela, scrie Unica. „Ne simțim foarte bine acolo, atât noi, cât și copiii. De la ei a pornit. Noi încercăm să găsim soluții să le facem o copilărie cât mai frumoasă.”

Proiectul a fost gândit ca un loc în care familia să se poată retrage și să petreacă timp împreună, fără ca locuința să devină neapărat reședința lor permanentă.

Radu Vâlcan preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor

Prezentatorul a recunoscut că evită să iasă pe stradă, așa că nu e recunoscut atât de des. El preferă să își țină viața profesională departe de cea personală, așa că nu vorbește cu apropiații despre ce se întâmplă în culisele emisiunilor.

„Nu mai întreabă că au înțeles că nu le zic,” a dezvăluit Vâlcan, scrie WowBiz.

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Prezentatorul, în vârstă de 49 de ani, și Adela Popescu au 3 băieți, așa că programul lor e încărcat, mai ales la începutul anului școlar.

Ca să aibă și timp în doi, soții îi culcă devreme pe copii, iar când se poate fug câteva zile singuri. Ultima escapadă a fost în Grecia, cu niște prieteni, în timp ce copiii au stat la bunici, potrivit Click.

Șușani nu e un loc ales la întâmplare. Acolo s-a născut Adela, iar în ultimii ani a devenit locul preferat al familiei. Cei doi și-au construit o casă și petrec tot mai mult timp de când au terminat-o.