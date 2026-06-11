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Câți bani vor plăti românii în plus pentru comenzile de pe Shein, Temu sau Trendyol. La cât ajunge taxa de la 1 iulie 2026

Noile taxe pentru coletele comandate din afara UE, inclusiv de pe platforme populare de shopping online, provoacă nemulțumiri în rândul românilor. Măsurile care intră în vigoare din 2026 pot duce la costuri suplimentare pentru fiecare comandă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 13:56 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 13:56
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Câți bani vor plăti românii în plus pentru comenzile de pe Shein, Temu sau Trendyol. La ce sumă se ridică taxa care intră în vigoare de la 1 iulie | Shutterstock
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Un nou val de scumpiri pentru coletele de pe platformele Shein, Temu și Trendyol. Începând cu data de 1 iulie 2026, va exista o nouă taxă, care provoacă deja o revoltă în rândul consumatorilor.

Câți bani vor plăti românii în plus pentru comenzile de pe Shein, Temu sau Trendyol

Românii vor fi nevoiți să plătească o nouă taxă pentru coletele pe care le vor comanda de pe Shein, Temu sau Trendyol. Cei care comandă frecvent produse de pe aceste platforme vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar.

Anterior a fost introdusă taxa logistică națională la începutul anului, iar noile reguli vamale europene au adăugat și ele costuri suplimentare pentru coletele cu valoare redusă din afara Uniunii Europene. Acum urmează un nou val de scumpiri și introducerea unei noi taxe.

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Măsurile îi afectează în mod direct pe consumatorii obișnuiți, care plasează frecvent comenzi din afara spațiului european. Deși prețurile mici ale produselor par atractive, taxele adăugate în ultima perioadă îi fac pe mulți să își reconsidere decizia de a mai comanda de pe aceste platforme.

În România, de la 1 ianuarie 2026 a intrat în aplicare o taxă logistică fixă pentru toate coletele extracomunitare cu valoare declarată mai mică de 150 de euro. Costul este de 25 de lei pentru fiecare colet și se aplică indiferent de țara prin care marfa intră inițial în Uniunea Europeană. Măsura a fost luată pentru a limita practicile prin care anumite rute de livrare erau folosite pentru reducerea costurilor. De la 1 iulie intră în vigoare o nouă taxă.

Citește și: Țara în care tarifele la Shein și Temu se triplează. Cât vor plăti oamenii pe produse

Ce se schimbă pentru cumpărătorii din România de la 1 iulie 2026

Începând cu data de 1 iulie 2026, Uniunea Europeană va elimina facilitatea prin care coletele cu valoare sub 150 de euro, provenite din țări din afara blocului comunitar, erau scutite de taxe vamale.

Până când sistemul vamal digital european va fi complet implementat, se va introduce o taxă tranzitorie de 3 euro. Sistemul este estimat să fie complet implementat în 2028.

Această taxă nu va fi aplicată o singură dată pentru întregul colet, ci separat pentru fiecare categorie distinctă de produse aflate în pachet. Dacă în aceeași comandă există, de exemplu, un accesoriu și un articol vestimentar, taxa finală poate ajunge la 6 euro, respectiv câte 3 euro pentru fiecare categorie.

Pentru comenzile livrate după 1 iulie 2026 în România, cele două taxe se pot cumula. Astfel, un cumpărător va plăti taxa logistică de 25 de lei, dar și taxa vamală europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de produs din colet.

Citește și: A doua taxă pe coletele Shein, Temu sau Trendyol. Se aplică la comenzi sub 150 de euro

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