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Coșmar Residence, campania care a zguduit mafia imobiliară din România, revine la Observator Antena 1 din 11 iunie

Au cumpărat promisiunea unei vieți mai bune și s-au trezit prizonieri într-un șantier fără sfârșit. Blocuri construite în câmp, apartamente fără utilități, străzi transformate în mlaștini și dezvoltatori care au vândut „luxul” printre mormane de moloz și ilegalități.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 12:12 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 12:18
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Este România imobiliară pe care campania „Coșmar Residence” a adus-o în fața publicului în ultimii 5 ani.

Din 11 iunie, campania „Coșmar Residence”, realizată de Andreea Milea, jurnalist cu peste 10 ani de experiență în administrație, revine la Observator Antena 1 cu un nou sezon de anchete despre haosul imobiliar trăit de sute de mii de români.

„Am început în 2021. În cei 5 ani de «Coșmar Residence» am văzut și v-am arătat în ce condiții trăiesc prea mulți români. Am reușit să facem bine în unele cazuri și să atragem atenția că mulți proprietari au probleme grave acolo unde și-au cumpărat casă sau apartament. Că au fost păcăliți, furați, înșelați şi acum trăiesc într-un «El Dorado imobiliar», după ce au făcut cea mai importantă achiziție din viață: locuința. În ultimii 5 ani, au fost emise legi de ochii lumii, Hotărâri de Guvern care nu s-au pus în practică niciodată. O să spuneți «ca la noi», eu o să spun «ca la nimeni altcineva». Vrem să înlocuim «nu se poate» cu «facem, căutăm soluții, ne pasă» și să se și aplice pentru sutele de mii de români care trăiesc în condiții de coșmar.” - Andreea Milea, jurnalist Observator

Lansată în urmă cu cinci ani, „Coșmar Residence” a devenit una dintre cele mai urmărite și puternice campanii jurnalistice din România. Investigațiile Observator au scos la lumină dezvoltări-fantomă, construcții fără autorizații și cartiere întregi ridicate direct în noroi, care au transformat promisiunea de „acasă” într-un coșmar pentru mii de familii.

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Campania a avut efecte reale în teren, readucând în atenția publică și a autorităților problemele grave din piața imobiliară și presiunea uriașă pusă pe familiile care și-au investit economiile de o viață într-o locuință care nu a semănat niciodată cu promisiunea din broșură.

În ultimii ani, „Coșmar Residence” a devenit și un fenomen online. Materialele publicate pe Observatornews.ro, YouTube Observator și TikTok au strâns milioane de vizualizări și au generat mii de mesaje din partea românilor care s-au regăsit în aceleași situații dramatice.

Noul sezon „Coșmar Residence” își asumă mai mult decât expunerea abuzurilor din piața imobiliară. Campania va monitoriza modul în care autoritățile aprobă și recepționează proiecte cu probleme grave, va continua investigațiile despre dezvoltatori care livrează altceva decât promit și va urmări consecințele juridice ale acestor cazuri. În paralel, „Coșmar Residence” devine și o platformă de prevenție pentru cumpărători, cu informații esențiale despre verificarea dezvoltatorilor, actele obligatorii înaintea achiziției și semnalele de alarmă care pot transforma visul unei locuințe într-un coșmar. Campania își propune inclusiv realizarea unei „liste negre” a dezvoltatorilor reclamați și verificați jurnalistic, dar și susținerea unor modificări legislative menite să protejeze mai bine cumpărătorii.

Dacă și tu trăiești într-un „Coșmar Residence”, scrie-ne povestea ta. Trimite-ne imaginile și experiența ta pe platforma Fii Observator sau direct pe WhatsApp, la numărul 0722 699 800. Din 11 iunie, în noul sezon „Coșmar Residence”, la Observator Antena 1, și povestea ta poate fi parte din schimbare.

Noul sezon „Coșmar residence” se vede în direct la Observator 19, Antena 1 și pe antenaplay.ro. Episoadele campaniei pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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imagine cu adreea milea in rochie roz si imagine cu bloguri, reprezentativa pentru campania coșmar residence

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