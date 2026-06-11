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Irina Iancu, concurenta lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat Chefi la cuțite – Viitorul are gust, mini-sezonul juniorilor

Dulce victorie pentru concurenta de 11 ani a lui Chef Richard Abou Zaki: Irina Iancu este prima câștigătoare Chefi la cuțite – Viitorul are gust, după o finală în care a dat dovadă de mult calm și organizare în felul remarcabil în care și-a condus echipa. Irina a concurat în finală cu Ilona Tand, fiica lui Nicolai Tand și concurenta lui Chef Alexandru Sautner, Nicolas Manolache, concurentul lui Chef Ștefan Popescu, și Daria Ion, finalista lui Chef Orlando Zaharia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 12:53 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 12:55
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Irina Iancu a câștigat marele trofeu Chefi la cuțite-Viitorul are gust | Antena 1
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Ieri seară, cei patru finaliști au trecut prin emoții uriașe – de la momentele în care și-au alcătuit fiecare echipa, făcând alegeri strategice dintre foștii concurenți, până la sesiunile de gătit în care au avut de preparat câte un main course și un desert.

Irina Iancu, concurenta lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat Chefi la cuțite – Viitorul are gust, mini-sezonul juniorilor

Juriul care a analizat farfuriile a fost alcătuit din chefi însoțiți de copiii lor, care au adus propria viziune în modul de punctare a preparatelor. Pe parcursul finalei, fetița cu berete, Irina Iancu s-a remarcat prin calmul cu care și-a motivat constant echipa – dovedind abilități de lider înnăscut. Cea mai mică dintre finaliști a obținut o frumoasă victorie – și un premiu cu totul special, care va însuma experiențele cinelor în familie la restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard, Retroscena, la restaurantul Oliveto, al lui Chef Sautner, și restaurantul Zmoke, al lui Chef Orlando – plus un curs de gătit cu Chef Ștefan Popescu.

colaj foto cu Irina Iancu și CHef Richard Abou Zaki la chefi la cuțite
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„Nu mi-a venit să cred că această micuță fată talentată a obținut trofeul”, a spus emoționat Chef Richard. ”S-a văzut că a dat maximul, și-a pus sufletul în farfuriile acelea. A făcut mândră o țară întreagă pentru că a reușit să gătească la acest nivel. Și mai e ceva: Irina a pus în farfurii povestea ei, legăturile ei cu familia sa. Este exact conceptul despre care eu vorbesc de când am venit la Chefi la cuțite: felul în care îți arăți identitatea în preparatul pe care-l faci este cel mai important”, a punctat Chef richard Abou Zaki. ”Sunt super-super fericită, nici nu mai am glas de cât am strigat de bucurie. Acum trebuie să mă gândesc unde voi pune acest trofeu minunat”, a spus micuța Irina. ”Amândoi am reușit ceva la vârste fragede!”, i-a spus Irina lui Chef Richard. ”Sunt foarte fericit pentru tine. Ai rupt barierele de vârstă”, a fost răspunsul juratului pentru câștigătoarea sa.

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Mesajul lui chef Richard Abou Zaki după ce mica lui concurentă, Irina Iancu, a câștigat Chefi la cuțite - Viitorul are g...
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