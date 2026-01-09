Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026

Kourtney Kardashian a început anul cu „YSL haircut”, o tunsoare inspirată din anii '70, un stil șic și corpolent, creat de stilistul vedetelor Dimitris Giannetos. Noul „YSL haircut” este o reinterpretare modernă a look-ului actriței Farrah Fawcett din „Îngerii lui Charlie”.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:27 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 14:15

Mulți dintre noi ne întrebăm „Ar trebui sau nu să-mi fac breton?”. Kourtney Kardashian s-a plictisit eventual de bretonul ei clasic, iar cu ajutorul stilistului Dimitris Giannetos, l-a lăsat să crească și l-a stilizat în cel mai emblematic mod. În septembrie anul trecut, când și-a etalat bretonul drept și scurt a dezvăluit atunci că și l-a tuns singură în timp ce era bolnavă de COVID, motivând că „Întotdeauna am nevoie să mă tund când am COVID”,

Acum însă, Kourtney a apărut pe Instagram într-un carusel de trei fotografii unde pozează cu un look voluminos, cu cărare la mijloc, completat cu straturi care încadrează fața, emulând look-ul caracteristic regretatei actrițe din „Îngerii lui Charlie”. Tunsoarea readuce în prim‑plan spiritul anilor ’70, transformând valurile ample și mișcarea fluidă într-o versiune actuală, sofisticată și perfect aliniată ritmului prezentului.

Sub mâna sigură a hairstylistului Dimitris Giannetos, lookul capătă volum aerat, contururi dinamice și o eleganță lejeră care îi conferă o prezență distinctă. Este un statement vizual ce îmbină nostalgia cu prospețimea, un mix retro‑actual ce anunță una dintre direcțiile stilistice majore ale lui 2026.

Noua tunsoare, deja virală în lumea beauty, mizează pe texturi ușoare, franjură tip cortină și valuri bouncy reinterpretate într-o notă couture — un echilibru rafinat între feminitate, modernitate și acel touch iconic care a consacrat-o pe Farrah Fawcett.

Noul YSL haircut al lui Kourtney Kardashian: detaliile care contează

Noul look al lui Kourtney Kardashian impresionează nu doar prin aerul său retro, ci și prin atenția meticuloasă acordată execuției.

„Această tunsoare depășește simpla revenire a stilului anilor ’70 și se distinge printr-o construcție precisă, aproape artizanală — realizată cu aceeași grijă și măiestrie ca un obiect de lux.”, subliniază Dudu Cumpăt, stilist Londa Professional.

Lungimile sunt păstrate, însă sunt rafinate prin filări delicate și gradații subtile, astfel încât părul capătă lejeritate fără a pierde din formă. Franjura amplă, tip cortină, conturează fața într-un mod natural, fără să o încarce, iar întregul volum este controlat astfel încât să rămână prezent, dar niciodată rigid. Specialistul punctează că „dinamica coafurii este integrată încă din tunsoare, înainte ca stylingul propriu-zis să intervină”.

Rezultatul final este un efect ultra‑fluffy, aerat, cu volume accentuate și o aparentă naturalețe care maschează, de fapt, o tehnică extrem de elaborată. Un look modern, cu rădăcini retro, construit pentru a impresiona.

Cui i se potrivește tunsoarea lui Kourtney Kardashian și cum o păstrezi în formă perfectă?

Tunsoarea popularizată de Kourtney Kardashian, inspirată din coafura emblematică a lui Farrah Fawcett, avantajează în special părul de grosime medie sau mare și trăsăturile ovale ori alungite. Pe părul foarte fin, efectul amplu și aerat este mai greu de obținut, deoarece lookul presupune o anumită predispoziție naturală către volum.

Îngrijirea acasă începe cu produse hidratante și cu efect de volum, care trebuie clătite temeinic pentru a evita încărcarea firelor. Uscarea se face cu peria rotundă, lucrând șuvițele spre exterior pentru a crea mișcarea specifică tunsorii.

Pentru styling, specialistul recomandă „o cantitate redusă de spumă pentru volum și folosirea aerului cald, evitând complet placa de îndreptat, care ar aplatiza forma. La salon, tunsoarea are nevoie de retușuri regulate, la aproximativ 6–8 săptămâni, pentru a reîmprospăta filarea și a menține structura caracteristică”.

Top produse de styling pentru iarnă: esențiale pentru YSL haircut

Pentru a păstra volumul, textura și aerul couture al tunsorii, câteva produse-cheie devin indispensabile în rutina sezonului rece:

1. Spuma de păr light – textură și volum fără încărcare

Ideală pentru a susține forma tunsorii, o spumă cu formulă light oferă volum natural și mișcare, fără să îngreuneze firul. Este perfectă pentru valurile aerate și pentru franjura tip cortină.

2. Șamponul uscat – volum instant și refresh pentru coafură

Un produs esențial pentru părul fin sau pentru zilele în care coafura are nevoie de un plus de vitalitate. Aplicat cu capul în jos, șamponul uscat creează lift la rădăcină și reîmprospătează instant lookul.

3. Fixativul ușor – lifting și elasticitate

Pentru finisare, un fixativ ușor oferă textură și susținere fără rigidizare. Este ideal pentru a păstra aspectul modern, aerat și pentru a menține valurile în forma lor naturală.

Este un look care cere atenție și întreținere, dar oferă în schimb un efect spectaculos, plin de personalitate și dinamism.

Într-o perioadă în care tendințele se reinventează constant, YSL haircut devine mai mult decât o simplă tunsoare: este un manifest al feminității moderne, cu rădăcini retro și atitudine contemporană. Iar Kourtney Kardashian demonstrează încă o dată că un look bine ales poate seta direcția unui întreg sezon.