Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026

Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026

Kourtney Kardashian a început anul cu „YSL haircut”, o tunsoare inspirată din anii '70, un stil șic și corpolent, creat de stilistul vedetelor Dimitris Giannetos. Noul „YSL haircut” este o reinterpretare modernă a look-ului actriței Farrah Fawcett din „Îngerii lui Charlie”.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:27 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 14:15
Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026. Foto Dimitris Giannetos/Instagram.

Mulți dintre noi ne întrebăm „Ar trebui sau nu să-mi fac breton?”. Kourtney Kardashian s-a plictisit eventual de bretonul ei clasic, iar cu ajutorul stilistului Dimitris Giannetos, l-a lăsat să crească și l-a stilizat în cel mai emblematic mod. În septembrie anul trecut, când și-a etalat bretonul drept și scurt a dezvăluit atunci că și l-a tuns singură în timp ce era bolnavă de COVID, motivând că „Întotdeauna am nevoie să mă tund când am COVID”,

Acum însă, Kourtney a apărut pe Instagram într-un carusel de trei fotografii unde pozează cu un look voluminos, cu cărare la mijloc, completat cu straturi care încadrează fața, emulând look-ul caracteristic regretatei actrițe din „Îngerii lui Charlie”. Tunsoarea readuce în prim‑plan spiritul anilor ’70, transformând valurile ample și mișcarea fluidă într-o versiune actuală, sofisticată și perfect aliniată ritmului prezentului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sub mâna sigură a hairstylistului Dimitris Giannetos, lookul capătă volum aerat, contururi dinamice și o eleganță lejeră care îi conferă o prezență distinctă. Este un statement vizual ce îmbină nostalgia cu prospețimea, un mix retro‑actual ce anunță una dintre direcțiile stilistice majore ale lui 2026.

Articolul continuă după reclamă

Noua tunsoare, deja virală în lumea beauty, mizează pe texturi ușoare, franjură tip cortină și valuri bouncy reinterpretate într-o notă couture — un echilibru rafinat între feminitate, modernitate și acel touch iconic care a consacrat-o pe Farrah Fawcett.

Noul YSL haircut al lui Kourtney Kardashian: detaliile care contează

Noul look al lui Kourtney Kardashian impresionează nu doar prin aerul său retro, ci și prin atenția meticuloasă acordată execuției.

„Această tunsoare depășește simpla revenire a stilului anilor ’70 și se distinge printr-o construcție precisă, aproape artizanală — realizată cu aceeași grijă și măiestrie ca un obiect de lux.”, subliniază Dudu Cumpăt, stilist Londa Professional.

Lungimile sunt păstrate, însă sunt rafinate prin filări delicate și gradații subtile, astfel încât părul capătă lejeritate fără a pierde din formă. Franjura amplă, tip cortină, conturează fața într-un mod natural, fără să o încarce, iar întregul volum este controlat astfel încât să rămână prezent, dar niciodată rigid. Specialistul punctează că „dinamica coafurii este integrată încă din tunsoare, înainte ca stylingul propriu-zis să intervină”.

Rezultatul final este un efect ultra‑fluffy, aerat, cu volume accentuate și o aparentă naturalețe care maschează, de fapt, o tehnică extrem de elaborată. Un look modern, cu rădăcini retro, construit pentru a impresiona.

Cui i se potrivește tunsoarea lui Kourtney Kardashian și cum o păstrezi în formă perfectă?

Tunsoarea popularizată de Kourtney Kardashian, inspirată din coafura emblematică a lui Farrah Fawcett, avantajează în special părul de grosime medie sau mare și trăsăturile ovale ori alungite. Pe părul foarte fin, efectul amplu și aerat este mai greu de obținut, deoarece lookul presupune o anumită predispoziție naturală către volum.

Îngrijirea acasă începe cu produse hidratante și cu efect de volum, care trebuie clătite temeinic pentru a evita încărcarea firelor. Uscarea se face cu peria rotundă, lucrând șuvițele spre exterior pentru a crea mișcarea specifică tunsorii.

Pentru styling, specialistul recomandă „o cantitate redusă de spumă pentru volum și folosirea aerului cald, evitând complet placa de îndreptat, care ar aplatiza forma. La salon, tunsoarea are nevoie de retușuri regulate, la aproximativ 6–8 săptămâni, pentru a reîmprospăta filarea și a menține structura caracteristică”.

Top produse de styling pentru iarnă: esențiale pentru YSL haircut

Pentru a păstra volumul, textura și aerul couture al tunsorii, câteva produse-cheie devin indispensabile în rutina sezonului rece:

1. Spuma de păr light – textură și volum fără încărcare

Ideală pentru a susține forma tunsorii, o spumă cu formulă light oferă volum natural și mișcare, fără să îngreuneze firul. Este perfectă pentru valurile aerate și pentru franjura tip cortină.

2. Șamponul uscat – volum instant și refresh pentru coafură

Un produs esențial pentru părul fin sau pentru zilele în care coafura are nevoie de un plus de vitalitate. Aplicat cu capul în jos, șamponul uscat creează lift la rădăcină și reîmprospătează instant lookul.

3. Fixativul ușor – lifting și elasticitate

Pentru finisare, un fixativ ușor oferă textură și susținere fără rigidizare. Este ideal pentru a păstra aspectul modern, aerat și pentru a menține valurile în forma lor naturală.

Este un look care cere atenție și întreținere, dar oferă în schimb un efect spectaculos, plin de personalitate și dinamism.

Într-o perioadă în care tendințele se reinventează constant, YSL haircut devine mai mult decât o simplă tunsoare: este un manifest al feminității moderne, cu rădăcini retro și atitudine contemporană. Iar Kourtney Kardashian demonstrează încă o dată că un look bine ales poate seta direcția unui întreg sezon.

(P) Cum să rămâi protejată de frig fără să renunți la stilul tău...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal” Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Cum să rămâi protejată de frig fără să renunți la stilul tău
(P) Cum să rămâi protejată de frig fără să renunți la stilul tău
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Modele unghii de Crăciun 2025, tendințe în manichiură pentru sărbătorile de iarnă
Modele unghii de Crăciun 2025, tendințe în manichiură pentru sărbătorile de iarnă
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile
Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x