(P) Bioactivatori pentru stație de epurare și fosă septică Feco: soluția naturală pentru un sistem curat și fără miros

Un miros neplăcut în curte sau scurgeri lente în baie indică, de multe ori, un dezechilibru în fosă septică sau în stația de epurare.

În majoritatea cazurilor, problema apare după folosirea frecventă a detergenților agresivi sau după o vidanjare, când flora bacteriană scade drastic. Bioactivatorii reprezintă o metodă simplă prin care susții procesul natural de descompunere a deșeurilor și menții sistemul funcțional pe termen lung. Află în continuare cum funcționează această soluție naturală!

Ce înseamnă bioactivatori pentru fosă septică și stație de epurare?

Bioactivatorii sunt amestecuri de bacterii benefice și enzime care ajută la descompunerea materiilor organice din sistemul de canalizare al casei tale. Pe scurt, adaugi bacterii „bune” care consumă resturile menajere: hârtie igienică, grăsimi, reziduuri alimentare.

Enzimele fragmentează particulele mari în componente mai simple, iar bacteriile le transformă în apă, gaze și o cantitate redusă de nămol. Procesul are loc natural în orice fosă sau stație, însă poate încetini dacă:

folosești frecvent clor sau dezinfectanți puternici;

arunci ulei alimentar în chiuvetă;

sistemul rămâne nefolosit perioade lungi (case de vacanță).

Prin completarea florei bacteriene, ajuți instalația să revină la un ritm normal de funcționare.

Cum funcționează în practică?

O fosă septică separă solidele de lichide. Solidele se depun la bază și formează nămolul, iar bacteriile anaerobe le descompun treptat. În stațiile de epurare individuale, procesul continuă cu o etapă aerobă, unde oxigenul accelerează degradarea.

După o vidanjare, mare parte din bacterii se elimină. Dacă nu intervii, descompunerea pornește lent, iar mirosurile pot reapărea rapid. Aici intervin bioactivatorii: reintroduci bacterii active direct în sistem, de obicei prin toaletă, și susții reluarea procesului biologic.

Pentru utilizare uzuală:

Dizolvă sau toarnă doza recomandată în toaletă, seara. Evită folosirea apei timp de câteva ore. Repetă administrarea lunar, pentru rezultate stabile.

Efectele apar treptat, în general după câteva săptămâni de utilizare constantă, în funcție de gradul de încărcare al instalației.

Cum influențează temperatura eficiența bioactivatorilor?

Un aspect adesea trecut cu vederea este impactul temperaturii asupra eficienței bioactivatorilor. Activitatea bacteriilor este influențată direct de mediul în care acestea acționează, iar temperaturile scăzute pot încetini semnificativ procesul de descompunere.

În sezonul rece, mai ales în cazul foselor slab izolate sau amplasate aproape de suprafață, reacțiile biologice devin mai lente, ceea ce poate duce la acumulări mai rapide de reziduuri. În astfel de situații, utilizarea constantă a bioactivatorilor devine cu atât mai importantă, deoarece ajută la menținerea unui nivel activ de bacterii chiar și în condiții mai puțin favorabile.

De asemenea, este recomandat să eviți introducerea unor cantități mari de apă foarte fierbinte în sistem, deoarece variațiile bruște de temperatură pot afecta echilibrul bacterian. Adaptarea întreținerii în funcție de sezon contribuie la o funcționare mai eficientă și previzibilă a întregului sistem.

Avantaje și limite pe care trebuie să le cunoști

Utilizarea constantă a unui tratament biologic poate duce la:

reducerea mirosurilor din jurul fosei;

fluidizarea conținutului și scăderea riscului de blocaj;

încetinirea acumulării stratului de nămol;

intervale mai mari între vidanjări, în condiții normale de exploatare.

Este important să știi și limitele. Bioactivatorii nu repară o fosă fisurată, un drenaj colmatat sau o stație montată incorect. Dacă apar refulări repetate sau infiltrații, contactează un instalator autorizat și verifică respectarea reglementărilor locale privind evacuarea apelor uzate.

Exemple de utilizare în gospodărie

Într-o gospodărie cu 3–4 persoane și o fosă de 1500–2000 litri, administrarea lunară ajută la menținerea unui echilibru bacterian constant. După o petrecere sau o perioadă cu consum ridicat de apă, poți suplimenta temporar doza, conform indicațiilor producătorului.

Pentru casele de vacanță, unde sistemul stă nefolosit luni întregi, o doză la începutul sezonului susține reactivarea rapidă a procesului biologic.

Dacă vrei să alegi o formulă adaptată tipului tău de sistem, consultă gama de bioactivatori pentru stație de epurare și fosă septică. Brandul activează pe piață din 2008 și oferă suport tehnic pentru alegerea soluției potrivite, montaj și mentenanță.

Sfaturi pentru întreținere pe termen lung

Pentru a menține instalația în stare bună:

evită produsele pe bază de clor în cantități mari;

nu arunca șervețele umede, scutece sau ulei alimentar în toaletă;

verifică anual nivelul de nămol;

programează vidanjarea înainte ca depunerile să depășească jumătate din volum.

O întreținere atentă reduce riscul intervențiilor costisitoare și menține confortul locuinței.

O întreținere atentă reduce riscul intervențiilor costisitoare și menține confortul locuinței.