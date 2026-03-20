(P) Cum optimizezi consumul de energie folosind aerul condiționat corect

De cele mai multe ori, diferența dintre o factură exagerată și un consum optim nu ține doar de modelul aparatului, ci și de modul în care acesta este integrat în spațiul și rutina zilnică.

Un aparat de aer condiționat bine ales, montat corect și utilizat în mod responsabil, poate reduce semnificativ consumul de energie, fără să compromită confortul termic.

Alege un aparat eficient energetic

Primul pas începe chiar din momentul achiziției. Aparatele cu tehnologie inverter reprezintă standardul actual în materie de consum optimizat. Tehnologia inverter reglează continuu turația compresorului pentru a menține temperatura constantă, ceea ce reduce semnificativ consumul de energie și prelungește durata de viață a sistemului.

Caută aparate cu clasă energetică A++ sau A+++ și verifică indicele SEER (pentru răcire), care indică eficiența sezonieră.

Setează corect temperatura

O greșeală foarte frecventă este setarea unei temperaturi mult prea scăzute sau ridicate față de mediul ambiental cu scopul de a răci mai repede o încăpere. În realitate, aerul condiționat funcționează la aceeași putere până atinge valoarea setată. Diferența recomandată între temperatura exterioară și cea interioară este de aproximativ 6–8 grade Celsius.

Fiecare grad setat în minus prelungește timpul de funcționare și crește consumul de energie. Așadar, evită să setezi temperatura la 19-20 de grade Celsius, chiar dacă afară este caniculă.

Apelează la montaj profesional

Eficiența unui aparat de aer condiționat este direct influențată de calitatea montajului. O instalare incorectă poate genera pierderi de agent frigorific, drenaj defectuos sau poziționare inadecvată, toate având impact asupra performanței energetice.

Unitatea interioară trebuie amplasată astfel încât fluxul de aer să fie distribuit uniform, fără expunere directă la surse de căldură. Unitatea exterioară trebuie montată într-un spațiu bine ventilat, protejat de supraîncălzire. Dacă alegi de la bun început un aparat de aer condiționat cu montaj inclus, ai siguranța că acesta este montat corect de către o echipă specializată și că vei beneficia de garanție.

Folosește funcțiile inteligente

Majoritatea aparatelor moderne dispun de moduri precum „Eco”, „Sleep” sau programare automată. Modul „Eco” optimizează funcționarea pentru consum redus, iar modul „Sleep” ajustează treptat temperatura pe timpul nopții pentru a economisi energie.

De asemenea, aparatele de aer condiționat cu tehnologie Wi-Fi pot fi controlate mai ușor printr-o aplicație mobilă.

Nu amâna întreținerea regulată

Un aparat de aer condiționat care nu este întreținut corespunzător va consuma inevitabil mai mult. Filtrele încărcate cu praf reduc fluxul de aer și forțează sistemul să lucreze intens pentru a atinge temperatura dorită.

Curățarea periodică a filtrelor și efectuarea unei revizii anuale asigură menținerea randamentului energetic și prevenirea defecțiunilor.

Nu porni și nu opri frecvent aparatul

Contrar mitului popular, oprirea și repornirea frecventă a aparatului de aer condiționat poate consuma mai mult decât menținerea unei temperaturi constante. Aparatele cu tehnologie inverter sunt concepute să funcționeze eficient pe perioade mai lungi, ajustând automat puterea.

În concluzie, optimizarea consumului de energie nu înseamnă reducerea confortului, ci alegerea și utilizarea inteligentă a aerului condiționat. Tehnologia inverter, montajul profesionist, setările inteligente și mentenanța regulată sunt principalele măsuri care contribuie la reducerea consumului de energie.