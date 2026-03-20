(P) Cum optimizezi consumul de energie folosind aerul condiționat corect

De cele mai multe ori, diferența dintre o factură exagerată și un consum optim nu ține doar de modelul aparatului, ci și de modul în care acesta este integrat în spațiul și rutina zilnică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 15:02 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 15:05
Descoperă ce poți face ca să optimizezi consumul de energie din casa ta | www.eon.ro

Un aparat de aer condiționat bine ales, montat corect și utilizat în mod responsabil, poate reduce semnificativ consumul de energie, fără să compromită confortul termic.

Alege un aparat eficient energetic

Primul pas începe chiar din momentul achiziției. Aparatele cu tehnologie inverter reprezintă standardul actual în materie de consum optimizat. Tehnologia inverter reglează continuu turația compresorului pentru a menține temperatura constantă, ceea ce reduce semnificativ consumul de energie și prelungește durata de viață a sistemului.

Caută aparate cu clasă energetică A++ sau A+++ și verifică indicele SEER (pentru răcire), care indică eficiența sezonieră.

Setează corect temperatura

O greșeală foarte frecventă este setarea unei temperaturi mult prea scăzute sau ridicate față de mediul ambiental cu scopul de a răci mai repede o încăpere. În realitate, aerul condiționat funcționează la aceeași putere până atinge valoarea setată. Diferența recomandată între temperatura exterioară și cea interioară este de aproximativ 6–8 grade Celsius.

Fiecare grad setat în minus prelungește timpul de funcționare și crește consumul de energie. Așadar, evită să setezi temperatura la 19-20 de grade Celsius, chiar dacă afară este caniculă.

Apelează la montaj profesional

Eficiența unui aparat de aer condiționat este direct influențată de calitatea montajului. O instalare incorectă poate genera pierderi de agent frigorific, drenaj defectuos sau poziționare inadecvată, toate având impact asupra performanței energetice.

Unitatea interioară trebuie amplasată astfel încât fluxul de aer să fie distribuit uniform, fără expunere directă la surse de căldură. Unitatea exterioară trebuie montată într-un spațiu bine ventilat, protejat de supraîncălzire. Dacă alegi de la bun început un aparat de aer condiționat cu montaj inclus, ai siguranța că acesta este montat corect de către o echipă specializată și că vei beneficia de garanție.

Folosește funcțiile inteligente

Majoritatea aparatelor moderne dispun de moduri precum „Eco”, „Sleep” sau programare automată. Modul „Eco” optimizează funcționarea pentru consum redus, iar modul „Sleep” ajustează treptat temperatura pe timpul nopții pentru a economisi energie.

De asemenea, aparatele de aer condiționat cu tehnologie Wi-Fi pot fi controlate mai ușor printr-o aplicație mobilă.

Nu amâna întreținerea regulată

Un aparat de aer condiționat care nu este întreținut corespunzător va consuma inevitabil mai mult. Filtrele încărcate cu praf reduc fluxul de aer și forțează sistemul să lucreze intens pentru a atinge temperatura dorită.

Curățarea periodică a filtrelor și efectuarea unei revizii anuale asigură menținerea randamentului energetic și prevenirea defecțiunilor.

Nu porni și nu opri frecvent aparatul

Contrar mitului popular, oprirea și repornirea frecventă a aparatului de aer condiționat poate consuma mai mult decât menținerea unei temperaturi constante. Aparatele cu tehnologie inverter sunt concepute să funcționeze eficient pe perioade mai lungi, ajustând automat puterea.

În concluzie, optimizarea consumului de energie nu înseamnă reducerea confortului, ci alegerea și utilizarea inteligentă a aerului condiționat. Tehnologia inverter, montajul profesionist, setările inteligente și mentenanța regulată sunt principalele măsuri care contribuie la reducerea consumului de energie.

(P) Cum alegi o locuință cu un nivel ridicat de confort: 5 factori pe care să îi ai în vedere...
AS.ro Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: “Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă” Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: &#8220;Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă&#8221;
Observatornews.ro O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
(P) Cum pregătești locul unde vrei să instalezi un jacuzzi de exterior
(P) Cum pregătești locul unde vrei să instalezi un jacuzzi de exterior
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
(P) Cum alegi vopseaua decorativă în funcție de lumină și dimensiunea camerei
(P) Cum alegi vopseaua decorativă în funcție de lumină și dimensiunea camerei
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: „I-au aruncat-o în lac…”
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ
Ministrul Mediului mai dă o lovitură litoralului: nu se pot construi terase și baruri pe plajă, dacă nu există PUZ Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Escrocii care foloseau metoda
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
