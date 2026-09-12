Află din rândurile de mai jos cum să păstrezi merele peste iarnă astfel încât să rămână proaspete și crocante pentru cât mai mult timp.

Cum se păstrează corect merele peste iarnă. Greșeala care le face să se strice mai repede | Shutterstok

Păstrarea merelor peste iarnă pare simplă, dar necesită atenție. Deși poți să le alegi cu grijă și să le depozitezi în beci, în câteva săptămâni unele pot începe să se înmoaie, să se înnegrească sau chiar să prindă mucegai.

De cele mai multe ori, problema nu este fructul, ci modul în care este cules sau depozitat. Merele prea coapte ori lovite se alterează mai repede, iar un singur fruct stricat poate afecta tot lotul. Pe de altă parte, temperatura prea ridicată, lipsa aerisirii ori umezeala favorizează degradarea acestor fructe, potrivit unei surse.

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Greșeli de evitat atunci când depozitezi merele peste iarnă

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Pentru o păstrare de durată, culege merele mature, cu codița intactă. Este important să îndepărtezi imediat fructele cu lovituri sau pete pentru a nu determina și alterarea celorlalte.

Înainte de depozitare, merele trebuie să fie la temperatura camerei, iar spălarea lor nu este recomandată, pentru că stratul natural de ceară le protejează de deshidratare și mucegai, potrivit sursei citate mai sus.

Totodată, un beci pregătit corespunzător face și el diferența între merele care rezistă și cele care se strică mai repede. Spațiul trebuie să fie curățat, aerisit și bine uscat. Temperatura ideală este între 0 și 4 grade Celsius, iar umiditatea între 85-90%, mai notează sursa.

Merele nu trebuie să stea înghesuite, ci trebuie așezate astfel încât aerul să circule printre ele.

Așadar, greșelile de evitat atunci când depozitezi mere sunt spălarea fructelor, amestecarea lor cu legume sau verificarea rară. Aceste erori duc, frecvent, la mucegai sau la înmuierea merelor. Ele trebuie verificate periodic, iar fructele alterate trebuie eliminate numaidecât pentru a proteja restul recoltei.

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Ce se întâmplă dacă congelezi merele

Merele pot fi congelate atunci când nu ai suficient spațiu de depozitare sau dacă, pur și simplu, nu poți mânca destul de repede recolta. Pentru că iubesc frigul, merele congelate rămân proaspete timp de opt luni, potrivit unei surse.

Datorită conținutului ridicat de apă, merele devin rapid moi atunci când se dezgheață. Însă, ține cont că acestea își pierd aroma atunci când se congelează. Așadar, merele păstrate în acest fel sunt potrivite doar pentru a fi preparate sub formă de sos, gem sau pentru prăjituri.

În cazul în care alegi această variantă de depozitare, sfatul este să tai merele felii și apoi să le congelezi în pungi de unică folosință, bine închise.

Merele nu se congelează întregi, deoarece au nevoie de mai mult timp pentru a îngheța complet și riști să se altereze. Totodată, pregătirea ulerioară este mult mai ușoară dacă merele au fost deja tăiate înainte de congelare.