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Dulceață de gutui fără zahăr. Secretul pentru un gust dulce și aromat, perfect pentru zilele de toamnă

Dulceața de gutui fără zahăr este o variantă simplă și gustoasă pentru lunile de toamnă - iarnă. Dacă vrei să o pregătești și să o pui în borcane, în cămară, trebuie să știi că există un truc simplu care o face dulce și aromată.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 15:52 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 16:05
Dulceață de gutui fără zahăr. Secretul pentru un gust dulce și aromat, perfect pentru zilele de toamnă | Profimediaimages.ro
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Dulceața de gutui fără zahăr este o variantă potrivită pentru cei care vor să reducă zahărul din alimentație. Poate fi inclusă într-un meniu echilibrat și este o alegere bună pentru persoanele care țin dietă.

În cazul persoanelor cu diabet, însă, este important să țină cont de cantitatea de carbohidrați și de recomandările medicului sau ale nutriționistului. Chiar și fără zahăr adăugat, gutuile conțin zaharuri naturale.

Dulceață de gutui fără zahăr. Secretul pentru un gust dulce și aromat, perfect pentru zilele de toamnă

Dulceața de gutui este unul dintre deserturile care ne amintesc de copilărie. Are un parfum aparte și un gust delicios. Dacă vrei să te bucuri de ea fără zahăr adăugat, există o variantă simplă pe care o poți încerca acasă.

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Pentru această rețetă ai nevoie de gutui bine coapte, apă și puțină zeamă de lămâie. Gutuile se spală bine, se curăță și se taie în bucăți mici. Apoi se pun într-o cratiță, împreună cu puțină apă, și se lasă la foc mic.

Secretul pentru o dulceață gustoasă este răbdarea. Gutuile trebuie să fiarbă încet, până când se înmoaie și compoziția începe să se lege. Zeama de lămâie ajută la păstrarea culorii și oferă un gust plăcut.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga scorțișoară, vanilie sau câteva cuișoare. Aceste ingrediente se potrivesc foarte bine cu gustul gutuilor și dau dulceții un parfum specific de toamnă.

Dulceața de gutui fără zahăr poate fi servită la micul dejun, alături de pâine prăjită, clătite sau iaurt. Este important de reținut că lipsa zahărului adăugat nu înseamnă că preparatul nu conține zaharuri, deoarece gutuile au în mod natural zaharuri.

Rețetă simplă pentru dulceață de gutui fără zahăr

Ingrediente

  • 1 kg de gutui
  • 150-200 ml de apă
  • zeama de la 1 lămâie
  • 1 baton de scorțișoară
  • 1 păstaie de vanilie sau puțină esență de vanilie, opțional
  • 1 măr dulce, opțional, pentru un gust mai dulce

Mod de preparare

Spală bine gutuile, curăță-le de coajă și scoate cotoarele. Taie-le în cubulețe mici.

Pune gutuile într-o cratiță și adaugă apa și zeama de lămâie. Dacă folosești și mărul, curăță-l, taie-l bucăți și adaugă-l peste gutui.

Pune cratița pe foc mic și lasă fructele să fiarbă aproximativ 40-50 de minute. Amestecă din când în când, pentru ca dulceața să nu se prindă.

Când gutuile s-au înmuiat și compoziția începe să se lege, adaugă scorțișoara și vanilia. Mai lasă totul pe foc aproximativ 10 minute.

Dacă vrei o dulceață mai fină, poți pasa o parte din fructe cu blenderul vertical. Pentru o textură cu bucăți, lasă gutuile așa cum sunt.

La final, scoate batonul de scorțișoară și pune dulceața în borcane curate.

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