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De ce pune toată lumea brânză în cartoful dulce. Rețeta cu doar două ingrediente care a devenit virală

Iată rețeta cu cartof dulce și brânză care a înnebunit tot internetul. De ce este atât de bună și cum se prepară!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:46 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 18:33
De ce pune toată lumea brânză în cartoful dulce. Rețeta cu doar două ingrediente care a devenit virală | Shutterstok
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Deși, la prima vedere, pare o combinație banală, cartoful dulce cu brânză a ajuns să fie unul dintre cele mai virale preparate de pe internet din ultima perioadă, fiind considerat o adevărată revelație de gusturi. Iată de ce!

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De ce funcționază atât de bine combinația dintre cartof dulce și brânză

Secretul combinației constă în contrastul dintre cele două ingrediente. În timp ce cartoful dulce are o aromă ușor dulce, aproape de desert, și devine moale și cremos după coacere, brânza oferă o nuanță ușor sărată, echilibrând gustul. Iar, dacă optezi pentru brânză topită, contrastul este și mai satisfăcător.

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În variantele devenite populare pe internet, este folosită fie brânza topită sau brânza cottage, fie cheddar sau feta. Într-o rețetă publicată de This Healthy Table, brânza cottage este descrisă ca fiind un ingredient care poate înlocui atât smântâna, cât și brânza rasă într-o astfel de combinație.

Alte rețete recente, precum cea propusă de un cunoscut food influencer de la noi, pornește de la aceeași idee: cartof dulce copt, dar alături de brânză cheddar. Autorul notează că preparatul circulă intens pe internet, telefonul său fiind plin de diferite variante ale acestei rețete virale.

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Pentru cei preocupați de o alimentație echilibrată, combinația dintre cartof dulce și brânză este ideală și datorită profilului nutrițional complet. Cartoful dulce este bogat în carbohidrați complecși, fibre și vitamine, în timp ce brânza reprezintă o sursă excelentă de proteine și grăsimi sănătoase, transformând totul într-o masă completă, sățioasă și care menține energia pentru mai mult timp.

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Cum se prepară cartoful dulce cu brânză

Dacă vrei să încerci varianta cea mai simplă, ai nevoie de doar două ingrediente:

  • 1 cartof dulce mare;
  • 100-150 g brânză cottage.

Mod de preparare:

Spală bine cartoful dulce și înțeapă-l din loc în loc cu o furculiță. Coace-l în cuptor, la aproximativ 200 de grade Celsius, până când miezul devine foarte moale.

Când cartoful este gata, taie-l pe lungime și desfă ușor miezul cu o furculiță. Adaugă brânza cottage direct peste cartoful fierbinte. Căldura acestuia va face ca brânza să devină și mai cremoasă, iar balanța de gusturi este cea care transformă preparatul în unul surprinzător de plăcut.

Cum poți transforma cartoful cu brânză într-un preparat complet

Varianta cu cele două ingrediente este cea mai simplă, dar trendul de pe rețelele de socializare merge, ca de fiecare dată, și mai departe.

O versiune populară combină cartoful dulce cu carnea de vită tocată și condimentată, cottage cheese, avocado și miere picantă, potrivit The Balanced Nutritionist

Astfel, cartoful dulce devine baza, brânza aduce cremozitate, iar restul ingredientelor pot fi schimbate după gust.

Alți internauți au încercat cartoful dulce cu gorgonzola și camembert, iar imaginile vorbesc de la sine.

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Așadar, dacă îți plac combinațiile dintre dulce și sărat și vrei o gustare sau un prânz foarte simplu, merită să îi acorzi o șansă. Iar dacă ți se pare prea simplu cartoful dulce cu brânză, poți adăuga puțină sare, piper, verdeață, fulgi de chilli sau chiar un strop de miere picantă. Cele două ingrediente sunt suficiente pentru varianta de bază, iar restul ține doar de imaginație.

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