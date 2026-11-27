Dulapurile superioare de bucătărie încep să dispară în rândul noilor modele de bucătării. Află totul despre cel mai nou trend în materie de design interior.

Toți românii au acasă o mobilă de bucătărie formată din dulapuri inferioare, blat și dulapuri superioare, prinse de perete. Totuși, designerii au început să conceapă tot mai mult modele fără aceste părți din mobilier, semn că bucătăriile viitorului ar putea arăta complet diferit! Descoperă în rândurile de mai jos ce se montează în locul dulapurilor de pe perete și cum ar putea să arate bucătăriile peste câțiva ani.

Designerii renunță la dulapurile superioare de bucătărie! Ce aleg să pună în locul acestora

Cele mai multe persoane, atunci când aleg o mobilă de bucătărie, se decid asupra unui model cu cât mai multe dulapuri, pentru a avea spații de depozitare din plin. Un alt criteriu extrem de important ce contează la decizia finală este compartimentarea inteligentă. Mai contează și culoare, dar și materialul din care este făcută respectiva mobilă de bucătărie.

În general, românii aleg stilul clasic de bucătărie, cu dulapuri inferioare, blat rezistent și dulapuri inferioare. Totuși, în ultima perioadă, diferiți designeri au început să realizeze modele din care lipsesc dulapurile inferioare, punând în locul lor altceva.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Bicarbonat de sodiu, sare și apă fierbinte într-un vas tapetat cu folie de aluminiu: trucul simplu care te ajută în bucătărie

Dulapurile superioare sunt folosite, de obicei, fie ca spațiu pentru scurgerea vaselor, fie ca loc de depozitat vesela, paharele sau diferitele ingrediente pentru gătit sau condimente. Totuși, designerii consideră că aceste dulapuri superioare micșorează peretele cu pricina și închide camera, făcând-o să pară mult mai mică. În plus, un alt dezavantaj este acela că spațiul de sub blat nu mai este la fel de bine luminat, prin efectul de umbră al dulapurilor superioare. Specialiștii în design interior încep să promoveze tot mai mult renunțarea la aceste spații de depozitare și înlocuirea lor cu altceva, mult mai elegant. Dintre variantele preferate în ultima vreme de designeri sunt placa antistropi, placa decorativă, tablourile, decorațiunile sau diferite aplice. Acestea nu doar că pot conferi un aer modern și sofisticat bucătăriei, dar dau senzația că bucătăria este mai mare și mai aerisită, informează cei de la thecoolist.com.

Modele noi de bucătării fără dulapuri superioare au început deja să cucerească românii, deci nu este exclus ca în viitor să fie preferate aceste modele. În ultimii ani, stilul minimalist capătă tot mai mult teren în rândul cumpărătorilor din întreaga lume.

Un sfat util dat de specialiștii în design interior este acela de a face un test: mută toate oalele și vasele din dulapuriel superioare în alte dulapuri, în debara sau pe balcon timp de o săptămână. Așa vei vedea dacă te simți confortabil să treci la o asemenea schimbare.