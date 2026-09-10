Îți prezentăm în rândurile de mai jos secretele profesioniștilor pentru a preveni și combate petele de rugină de pe diferite ansambluri metalice.

De ce unii bărbați pulverizează WD-40 pe scule înainte să le pună înapoi în garaj. Trucul împotriva ruginii | Shutterstok

Rugina nu doar că este neplăcută, dar poate afecta funcționalitatea uneltelor și al altor instrumente metalice. Vestea bună este că există soluții care pot combate această problemă persistentă. Este vorba despre WD-40, care e un adevărat aliat al profesioniștilor și, totodată, unul dintre cele mai populare și eficiente sprayuri multifuncționale de pe piață.

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WD-40, un ajutor împotriva ruginii. Cum îl folosești pe scule și unelte

WD-40 face parte din trusa de bază a oricărui meșter și este considerat o soluție universală pentru aproape orice problemă casnică sau mecanică.

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Numele său provine de la „Water Displacement”, adică soluție pentru îndepărtarea umidității, iar numărul 40 provine de la cele 40 de încercări care au fost necesare pentru a perfecționa formula sa, potrivit econstrukt.ro.

Acest produs nu doar că protejează împotriva ruginii, dar și desface piesele blocate din cauza acesteia. Prin pulverizarea directă pe zona afectată, produsul va penetra și dizolva rugina, eliberând, astfel, ansamblurile metalice.

Însă, ține cont că nu este suficient doar să aplici pur și simplu WD-40, ci trebuie să urmezi acești pași pentru cele mai bune rezultate:

Curăță zona afectată de rugină cu o cârpă sau perie: Înainte de a aplica WD-40, asigură-te că zona ruginită este curățată de praf, murdărie sau alte impurități;

Aplică o cantitate generoasă de WD-40 pe zona ruginită;

Pentru sculele grav afectate, lasă produsul să acționeze timp de câteva ore sau chiar peste noapte;

După ce ai lăsat WD-40 să acționeze, încearcă să miști piesele blocate. Dacă este nevoie, aplică din nou produsul și repetă procesul.

O utilizare constantă a sprayului WD-40 previne apariția ruginii pe termen lung, potrivit sursei citate mai sus.

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Alte utilizări ale WD-40

Pe lângă îndepărtarea ruginii, WD-40 mai este util și în alte situații. De exemplu, poate fi folosit pentru a preveni cimentarea diferitelor unelte și utilaje folosite în construcții, pentru a proteja echipamentele electrice de umiditate sau pentru a curăța petele de calcar de pe obiectele sanitare, potrivit econstrukt.ro.

Tot datorită proprietăților sale, acest spray mai poate fi folosit și pentru a elimina scârțâitul ușilor, dar și pentru a conserva echipamentele pe care nu le mai folosești.

În cazul anumitor unelte de grădinărit, instrumente de pescuit sau echipamente sportive, care sunt utilizate doar periodic, o aplicare generoasă de WD-40 înainte de a le depozata le va menține în stare bună până la următoarea utilizare.

Acest spray este un adevărat ajutor și pentru iubitorii de automobile și motociclete. Componentele mașinii, care sunt expuse la factorii externi, pot fi protejate eficient cu WD-40, mai notează sursa citată mai sus.

WD-40 mai poate fi folosit și în treburile casnice, pentru a îndepărta urmele de unsoare și murdărie de pe diferite suprafețe, etichetele adezive de pe sticle sau pentru a debloca mecanismele înțepenite, mai notează econstrukt.ro.