Nu te grăbi să arunci tacâmurile înnegrite și nici nu pierde timpul frecându-le! Un truc simplu, cu doar trei ingrediente ieftine, te poate scăpa de petele negre și de depunerile greu de îndepărtat. Iată ce trebuie să faci și de ce funcționează atât de bine!

Tacâmurile de argint pe care le păstrezi pentru sărbători sau pentru ocazii speciale pot căpăta, în timp, o culoare închisă și un aspect neplăcut. Există însă o metodă simplă și eficientă prin care le poți reda strălucirea, fără să fie nevoie să le freci ore întregi. Ai nevoie doar de câteva ingrediente pe care, cel mai probabil, le ai deja în bucătărie.

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Trucul simplu care redă strălucirea tacâmurilor de argint

Scoți din sertar tacâmurile de argint pe care le folosești doar la mesele festive și observi că furculițele, lingurile și cuțitele sunt acoperite de o peliculă negricioasă? Încerci să le cureți cu o soluție specială, însă petele persistă, mai ales în modelele și ornamentele decorative?

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Vestea bună este că nu trebuie să petreci ore întregi lustruindu-le. O metodă simplă, care presupune folosirea foliei de aluminiu, a bicarbonatului de sodiu, a sării și a apei foarte fierbinți, poate îndepărta depunerile fără frecare, conform unei surse.

Înnegrirea argintului apare în urma reacției metalului cu compușii sulfului prezenți în aer. În acest proces se formează la suprafața obiectelor un strat închis la culoare, cunoscut sub numele de sulfură de argint.

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Potrivit lui Jerome Kruger, specialist în știința materialelor la Universitatea Johns Hopkins, acest fenomen nu deteriorează metalul, ci îi afectează doar aspectul estetic.

Secretul metodei cu folie de aluminiu constă într-o reacție electrochimică. Atunci când argintul intră în contact cu aluminiul, în prezența apei fierbinți și a ingredientelor adăugate, se produce o reacție prin care sulful este transferat de pe suprafața argintului pe folia de aluminiu.

Bicarbonatul de sodiu și sarea contribuie la desfășurarea procesului, facilitând conducerea curentului electric prin soluție.

Metoda este deosebit de utilă pentru tacâmurile cu modele ornamentale, deoarece soluția ajunge inclusiv în micile adâncituri și în zonele greu accesibile, unde o lavetă sau un burete nu pot curăța eficient.

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Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a curăța tacâmurile de argint cu folie de aluminiu

Pentru această metodă ai nevoie de câteva ingrediente și de un vas rezistent la temperaturi ridicate.

Ingrediente necesare:

1 foaie de folie de aluminiu;

1 lingură de bicarbonat de sodiu;

1 lingură de sare;

2-4 căni de apă foarte fierbinte.

Mod de preparare și utilizare:

Pregătește vasul. Alege un recipient din sticlă rezistentă la temperaturi ridicate și acoperă-i fundul cu folie de aluminiu, cu partea lucioasă orientată în sus.

Așază tacâmurile. Pune obiectele din argint direct pe folie, astfel încât să intre în contact cu aceasta.

Adaugă ingredientele. Presară peste tacâmuri o lingură de bicarbonat de sodiu și o lingură de sare.

Toarnă apa fierbinte. Adaugă între două și patru căni de apă, suficientă pentru a acoperi complet obiectele.

Lasă soluția să acționeze. Așteaptă între 5 și 10 minute, apoi scoate tacâmurile, clătește-le bine cu apă curată și șterge-le cu o lavetă moale.

Dacă anumite zone sunt încă înnegrite, poți repeta procedura o dată.

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În cazul obiectelor cu depuneri persistente, există și o variantă mai intensă a acestei metode, prezentată de specialiștii de la Universitatea Johns Hopkins.

Aceasta presupune învelirea obiectului în folie de aluminiu, astfel încât cele două suprafețe să intre în contact strâns cel puțin într-un punct. Ulterior, obiectul se introduce într-un vas cu apă în care s-au dizolvat între patru și cinci linguri de bicarbonat de sodiu la aproximativ 950 ml de apă.

Amestecul se lasă să fiarbă la foc mic timp de 30 de minute, într-un vas din sticlă, emailat sau din oțel inoxidabil.

Trebuie să ții cont însă că această metodă nu garantează redarea unei străluciri perfecte, de tip oglindă, pe suprafețele mari și netede. Pentru un rezultat impecabil, poți folosi ulterior puțin produs special pentru lustruirea argintului.

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Ce obiecte nu trebuie curățate cu această metodă

Deși este o soluție practică pentru întreținerea argintului, metoda nu este potrivită pentru toate obiectele.

Poate fi folosită pentru argintul masiv și pentru argintul sterling, un aliaj care conține 92,5% argint. În schimb, trebuie evitată în cazul obiectelor placate cu argint.

De asemenea, nu introduce în această soluție bijuterii care au montate perle, opale, turcoaz, corali, chihlimbar sau smaralde. Aceste pietre și materiale pot fi afectate de contactul cu apa și de procesul de curățare.

Este important să manevrezi cu grijă vasul, deoarece apa este foarte fierbinte. Lasă soluția să se răcească înainte de a o arunca și clătește foarte bine fiecare obiect, pentru a îndepărta orice urmă de bicarbonat sau sare.

Dacă ai un obiect din argint cu valoare sentimentală sau de colecție ori nu știi exact din ce material este realizat, cere sfatul unui bijutier sau al unui argintar înainte de a încerca această metodă.